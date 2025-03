L’infortunio preoccupa, forfait e tifosi in allarme

Gli infortuni sono una variabile inevitabile nello sport e uno stop forzato può compromettere l’intera stagione.

Ogni tappa rappresenta un pericolo per un ciclista che oltre a gareggiare per ottenere risultati dovrà essere attento, bravo e fortunato nello scongiurare infortuni in vista del proseguimento dell’evento o dell’intera stagione. Stop forzato per il corridore Jonas Vingegaard del team olandese Visma-Lease a Bike, il ventottenne danese è alle prese con i postumi dell’infortunio rimediato alla Parigi-Nizza. Una caduta che ha portato a un infortunio alle mani, per il quale – fortunatamente – gli esami hanno escluso fratture.

L’esperto scalatore, due volte volte vincitore del Tour de France (2022 e 2023), dovrà superare il problema rimediato prima di poter dare il meglio per la Visma, squadra alla quale si unito da ventiduenne nel 2019. Nel suo personale palmares può vantare la vittoria di un Giro dei Paesi Baschi (2023), un Giro del Delfinato (2023) e una Tirreno-Adriatico (2024). Vingo, professionista del 2019, rientra nella ristretta cerchia di atleti a due ruote capaci di tenere testa e battere lo sloveno Tadej Pogacar.

L’infortunio mette KO Vingegaard: il comunicato

Le ultime notizie non sono confortanti per la Visma-Lease a Bike: il ciclista Jonas Vingegaard non prenderà parte alla squadra che affronterà il Giro della Catalogna la prossima settimana (24-30 marzo). Un forfait pesante che si aggiunge all’assenza – per scelta – di Pogacar, il campione in carica ha deciso di concentrarsi sulla stagione delle classiche. Il team olandese ha deciso di non correre rischi e schierare una formazione che non prevede la presenza dell’abile scalatore danese, per permettere allo stesso di poter recuperare con calma.

Il comunicato ufficiale della Visma-Lease a Bike, squadra maschile olandese di ciclismo su strada, in merito all’infortunio e all’ormai prossimo appuntamento in Catalogna:

“Jonas Vingegaard non si è ancora ripreso a sufficienza dall’incidente della Parigi-Nizza. Pertanto, non prenderà parte alla Volta Ciclista a Catalunya. Gli auguriamo una pronta guarigione!”

Non è ancora chiaro quando avverrà il rientro dall’infortunio di Vingegaard, la prossima gara nel programma del ciclismo dovrebbe essere il Giro del Delfinato al via il prossimo giugno. Probabilmente, però, lo stradista potrebbe decidere – insieme al team – di partecipare a qualche altro impegno prima che inizialmente non era previsto. Un’ipotesi che può prendere piede affinché il danese non resti per troppo tempo lontano dalle competizioni. Certa, ad oggi, la sua assenza nella Volta Ciclista a Catalunya 2025, corsa a tappe che si disputa annualmente. Nella precedente edizione ha trionfato Pogacar, assente anch’egli ma per scelta. Lo sloveno dopo aver vinto l’UAE Tour ritornerà a correre una corsa a tappe al Delfinato.