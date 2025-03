Valentino Rossi, spunta il tradimento: beccato con un video

Per Valentino Rossi arriva il tradimento meno atteso: il video mostra tutto, non c’è possibilità di smentita

In attesa di tornare in pista con il mondiale Wec, che farà tappa ad aprile in Italia con la 6 ore di Imola, Valentino Rossi si gode il terzo posto di Franco Morbidelli con la Ducati VR46.

Un ritorno sul podio ad un anno di distanza dall’ultimo che fa ben sperare per il proseguo della stagione. Una stagione che potrebbe portare a Rossi una ‘cattiva’ notizia: Marc Marquez è lanciato, infatti, verso la conquista del titolo mondiale e sarebbe il nono nella sua carriera, raggiungendo proprio il Dottore.

Considerata la rivalità tra i due, che neanche la fine della carriera di Valentino ha fatto scemare, per Rossi questa non può essere considerata certo una cosa di cui gioire. Può gioire, invece, dal punto di vista calcistico. Rossi, infatti, è un grande tifoso dell’Inter e la sua squadra del cuore è prima in campionato e in corsa per la Champions (affronterà il Bayern ai quarti) e la coppa Italia (doppia semifinale con il Milan). Triplete possibile, senza dimenticare il Mondiale per club in programma tra giugno e luglio, anche se in casa nerazzurra si evita di pronunciare questa parola.

L’Inter però è stata ‘tradita’ da Valentino Rossi e le immagini mostrano chiaramente lo ‘sgarbo’ che il pilota ha fatto alla sua amata.

Valentino Rossi in visita al Bologna: sorpresa con Cremonini

Valentino Rossi è andato a trovare Cesare Cremonini a Bologna e i due insieme hanno fatto visita anche alla squadra di Vincenzo Italiano. Come mostrano i video pubblicati sui social sia da Cremonini che dal Bologna, la squadra ha accolto con sorrisi e abbracci il cantante e il pilota.

“Siamo andati a fare un giro a San Luca e poi Cesare m’ha detto che dovevamo venire a salutare il Bologna” la frase del Dottore che si coglie nel video, mentre Cremonini racconta tutta la sua emozione per la vittoria rossoblù sulla Lazio per 5-0: “Ho rivisto gli highlights della partita di domenica e mi vengono tutte le volte i brividi“.

Durante la tappa bolognese, Rossi è andato con Cremonini anche alla Basilica di San Luca ed anche questa visita è stata immortalata sui social con foto e video. Grandi sorrisi per i due con Cremonini che ringrazia Rossi e Valentino che risponde ricambiando. “Una giornata bellissima, un pieno di luce, tranquillità e amicizia profonda” il commento del cantante su Instagram.