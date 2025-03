F1, GP Cina: Hamilton vince la Sprint a Shangai. Pole per Piastri, terza fila per le Ferrari

Lewis Hamilton ha conquistato per la prima volta la gara Sprint del Gran Premio di Cina a Shanghai che corrisponde anche alla prima vittoria con la Ferrari. Secondo Oscar Piastri e terzo Max Verstappen. Quinto invece Charles Leclerc.

Oscar Piastri con la McLaren si è assicurato invece la pole position nel Gp di Cina. In prima fila la Mercedes di George Russell. Seconda fila per Lando Norris con la McLaren e Max Verstappen, con la Red Bull. Terza fila per le Ferrari: quinto Lewis Hamilton e sesto Charles Leclerc.