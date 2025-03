Hamilton tira in ballo Verstappen: scoppia il caso

Si accende il Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari mette in mezzo il rivale della Red Bull: “Come lo ha trattato in passato”

Il caso è scoppiato a Melbourne, nel primo GP del nuovo Mondiale di Formula 1. In Australia le Ferrari sono state un disastro: Leclerc è giunto ottavo, Hamilton addirittura decimo. L’inglese si è anche scontrato col team radio per la ‘gestione’ della pioggia

“Mi era stato comunicato che avrei incontrato un breve acquazzone e che il resto della pista sarebbe rimasto asciutto – ha spiegato il pilota subito dopo la gara – Così avevo pensato di rimanere il più a lungo possibile fuori dai box, però non mi avevano detto che sarebbe arrivato un secondo scroscio di pioggia”.

Hamilton ha poi provato a sgonfiare il caso: “Si è esagerato in merito ai miei scambi via radio con Adami (l’ingegnere di pista, ndr) nel corso del GP – le parole del sette volte campione del mondo ai media presenti al Shangai International Circuit – È stato un semplice tira e molla, io sono stato molto educato nei miei interventi. Non ho detto parolacce.

In quel momento ero davvero in difficoltà con la macchina e avevo bisogno di concentrazione – ha sottolineato negando possibili attriti con Adami – Lui ha già lavorato con campioni del mondo, ci stiamo semplicemente conoscendo e non c’è alcun problema tra noi“.

In merito all’accaduto, tentando ancora di ridimensionare l’episodio, l’ex Mercedes ha tirato in ballo il suo più grande rivale, Norris a parte, in questo Mondiale e in generale nel circus. Ovviamente parliamo di Max Verstappen.

“Se andate ad ascoltare conversazioni di altri piloti con gli ingegneri è molto peggio. Pensate solo a come Verstappen ha trattato Lambiase in passato“. L’ultimo, ma non l’ultimissimo ‘scontro’ tra quest’ultimo e l’olandese è recente: risale di preciso allo scorso ottobre, alla fine del GP di Brasile.

L’ingegnere di pista della Red Bull disse a Verstappen, per non ordinò di alzare il piede perché, volendo aggiornare il giro veloce, stava spingendo davvero troppo arrivando ad accumulare un vantaggio di ben 20 secondi.

“Basta rischi Max”, le parole di Lambiase. Al 68esimo giro Verstappen finalmente lo ascoltò: Ok, mi calmo”. Lambiase poi si complimentò col quattro volte campione del mondo una volta che giunse al traguardo, al termine di una rimonta pazzesca (partiva 17esimo…) che gli consentì di chiudere al primo posto. “È passato tanto tempo, ma ne è valsa la pena aspettare. Oggi hai fatto impallidire il 2016”.