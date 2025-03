La Liga Turca dopo la sosta per le Nazionali si avvicina al rush finale con 9 giornate al termine e con il solito duello tra la capolista Galatasaray e il Fenerbahce che continua imperterrito da inizio stagione. 9 i punti di distacco tra la prima e la seconda forza del campionato con la squadra allenata da José Mourinho che ha una partita da recuperare, un match in meno rispetto a Osimhen e compagni che guidano la Super Lig con 72 punti.

Galatasaray primo in classifica e miglior attacco del campionato con 68 gol segnati, Fenerbahce secondo e miglior difesa del torneo con 23 reti subite, con Samsunspor, Besiktas e Eyüpspor leggermente più distaccate. Ovviamente Victor Osimhen guida la classifica cannonieri con 20 reti, seguito da Piatek dell’Istanbul Basaksehir con 18 marcature, Banza del Trabzonspor con 17, mentre a 16 troviamo En-Nesyri del Fenerbahce.

Liga Turca: 9 turni al termine e Galatasaray senza Icardi

La capolista della Liga Turca, il Galatasaray, negli ultimi mesi ha dovuto rinunciare al suo bomber, Mauro Icardi, infortunatosi al ginocchio con un brutto stop che gli ha compromesso la stagione e con un Victor Osimhen in stato di grazia dopo l’addio burrascoso al Napoli: il centravanti nigeriano è stato il grande protagonista dell’ultimo turno con una tripletta nel 4-0 contro l’Antalyaspor, match in cui è andato a segno anche l’ex centravanti del Milan, Alvaro Morata, dagli undici metri.

Per il Fenerbahce, invece, quella passata è stata una settimana da dimenticare: prima la clamorosa eliminazione dall’Europa League contro i Glasgow Rangers, poi lo scivolone interno per 0-0 contro il Samsunspor che, nonostante l’inferiorità numerica, ha strappato un punto uscendo indenne dallo stadio Şükrü Saracoğlu. Distanza siderale per la squadra allenata da José Mourinho che in questa stagione nella Liga Turca non è riuscita a vincere una partita contro una delle prime cinque forze del torneo.