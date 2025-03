Marquez ora dice basta: “Portate rispetto”

Il campionato di MotoGP è già entrato nel vivo con le prime due gare disputate sul circuiti di Thailandia e Argentina.

Nei primi due appuntamenti del motomondiale è salito in cattedra Marc Marquez, fuoriclasse spagnolo alla sua stagione d’esordio don la Ducati ufficiale. Il trentaduenne pilota, vincitore di ben otto titoli mondiali, è finito sul gradino più alto del podio sia in Thailandia che in Argentina. Entrambe le gare sono state vinte ai danni del fratello minore Alex Marquez, alla guida di una Ducati ma del team Gresini. I fratelli dominano la scena in MotoGP in questo inizio del campionato 2025, uno scenario tutt’altro che probabile vista la presenza ingombrante del tre volte campione del mondo – nonché compagno di Marc Marquez in Ducati ufficiale – Francesco Bagnaia. La stagione di Pecco è iniziata lievemente in salita, iniziando a perdere contatto con il suo primo rivale nel paddock: il collega di box. Un terzo posto in Argentina e un quarto posto in Thailandia, bottino che lo pone – in questo inizio di motomondiale – come inseguitore per inseguire la vittoria del quarto titolo di miglior pilota.

Trentuno i punti di ritardo in classifica per Bagnaia da Marc (74 a 43), quindici dal fratello minore Alex. Più staccato Franco Morbidelli con 37 punti raccolti alla guida della Ducati del team VR46 Racing. In MotoGP si ripropone la classica sfida: Spagna contro Italia. Una battaglia che i fratelli Marquez potrebbero chiudere alla propria nazione e famiglia in virtù dei risultati ottenuti nei primi due impegni del fitto calendario.

Marquez vs Marquez: lo sfogo di Alex

La sfida tra i fratelli Marquez ha già causato una serie di polemiche nel paddock di MotoGP. Ad Alex, pilota del team Gresini, è stato additato un comportamento remissivo nei confronti di Marc. Una sorta di timore reverenziale verso il fratello maggiore in forza alla Ducati ufficiale, vincitore dei primi due GP ai suoi danni. Una provocazione che, inevitabilmente, ha scatenato la risposta del classe ’96.

Le parole di Alex Marquez in conferenza stampa: