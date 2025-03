In casa Milan, si aspetta il direttore sportivo e il nuovo allenatore per avviare il mercato. Ma nel frattempo, potrebbe esserci un clamoroso ritorno a centrocampo: è quello di Yacine Adli, che nella Fiorentina sta disputando un buon campionato, ma che i Viola potrebbero anche non riscattare. Occhio però a una possibile contropartita tecnica che piace molto ai Rossoneri, come spiegato nel prossimo video.