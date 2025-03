Panama, chi è Cecilio Waterman: l’inaspettata esultanza dopo il gol agli USA e le urla in faccia a… Henry!

Nella notte tra giovedì e venerdì si sono disputate le semifinali di Concacaf Nations League, con gli Stati Uniti degli italiani Pulisic, Musah, Weah e McKennie che sono stati a sorpresa eliminati da Panama, che ha segnato il gol vittoria al minuto 94 con Cecilio Waterman e con il Messico che ha superato a sua volta il Canada grazie alla doppietta di Jimenez.

Lo stesso Cecilio Waterman dopo l’incredibile gol vittoria si è lasciato andare in un’esultanza particolare che, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web diventando virale con lo stesso Thierry Henry che ha postato quanto accaduto sui propri profili social: poco dopo la rete del vantaggio, l’attaccante del Coquimbo Unido (formazione cilena) ha raggiunto l’emittente televisiva CBS Sports abbracciando in modo energico l’ex leggenda dell’Arsenal e della Nazionale francese urlandogli “You’re my idol” (ossia “Sei il mio idolo!”), prima di essere sommersi da tutta la squadra per un traguardo impensabile a inizio partita.

Waterman-Henry: gol vittoria ed esultanza indimenticabile dopo USA-Panama

Al termine dell’incontro, il mattatore di USA-Panama, Cecilio Waterman ha poi firmato la sua maglia e l’ha regalata al suo idolo Thierry Henry, che gli ha promesso in campo di mandargliene una delle sue dell’Arsenal autografata nei prossimi giorni.

L’altra curiosità? A commentare il match tra Stati Uniti e Panama per la stessa emittente, c’era anche un certo Clint Dempsey, il miglior marcatore nella storia della nazionale americana insieme a Landon Donovan.

In più, lo stesso Waterman è tornato nella postazione della CBS, in cui ha rivelato un curioso retroscena: “Ieri sera mi hanno chiesto chi fosse il mio idolo d’infanzia e ho detto Thierry Henry… Ho segnato, ti ho visto e sapevo che dovevo passare a salutarti”, ha dichiarato l’attaccante panamense.

Chi è Cecilio Waterman

Centravanti classe 1991, Cecilio Waterman ha un contratto con fino al dicembre del 2025 con la formazione cilena del Coquimbo Unido. Durante la sua carriera si è diviso tra Uruguay e Cile, con una breve parentesi al Venados in Messico vestendo le casacche di Defensor, Everton, Alianza Lima dopo una prima esperienza nel suo paese natale con la maglia di San Miguelito. Più di 300 presenze in carriera impreziosite da 85 gol e 33 assist, con la rete più importante segnata contro gli Stati Uniti che gli ha permesso di diventare famoso sul web dopo la folle esultanza con Henry.