L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, è ormai una istituzione dei Colchoneros: prima da calciatore e poi alla guida del club rojoblanco da ben 14 stagioni.

La sua carriera inizia in Argentina: prima Racing de Avellaneda, poi Estudiantes con cui trionfa immediatamente vincendo il titolo Apertura della Primera Division dopo 23 anni e in seguito River Plate con cui si afferma con il titolo Clausura nel 2008. Poi San Lorenzo da cui si dimetterà prima dell’approdo in Italia alla guida del Catania “argentino” con i vari Gomez, Barrientos, Andujar, Izco e Bergessio e, il ritorno in patria nuovamente al Racing, con un secondo posto alle spalle del Boca Juniors.

Dal dicembre del 2011 è diventato l’allenatore dell’Atletico Madrid: nel corso degli anni ha istituito un credo calcistico nella Capitale Spagnola: il Cholismo, che fa della fase difensiva e dei calci piazzati la forza della squadra.

A Madrid possiamo definirlo quasi un “Re”: con i Colchoneros ha un contratto fino al 2027 e detiene il record di presenze da allenatore. Con l’Atletico ha conquistato due Liga (2014 e 2021), una Coppa del Re, una Supercoppa spagnola, due Supercoppe UEFA e due Europa League, oltre a due finali di Champions League, entrambe perse contro il Real Madrid: una nel 2014 al Da Luz dopo i tempi supplementari per 4-1 e l’altra nel 2016 a San Siro dopo i calci di rigore.

L’allenatore dell’Atletico Madrid e la carriera da calciatore: successi in Spagna e Italia

Tutto è iniziato nelle giovanili del Velez prima del trasferimento in Italia al Pisa e due anni più tardi al Siviglia dal 1992 al 1994. E’ la prima volta all’Atletico Madrid che il Cholo tocca l’apice della sua carriera nel 1996 in cui vince sia la Liga che la Coppa Nazionale oltre alla miglior stagione dal punto di vista realizzativo con 12 marcature.

Dopo aver concluso la sua esperienza nella Capitale Spagnola torna nuovamente in Italia: Inter e successivamente Lazio ad attenderlo. Dopo la Coppa UEFA conquistata al primo anno in nerazzurro, il secondo si rivela complicato e, a fine stagione, verrà ceduto ai biancocelesti nella trattativa che porterà un certo Christian Vieri al club di Viale della Liberazione. Primo anno alla Lazio ed è subito Scudetto con l’attuale allenatore dell’Atletico Madrid che si rivelerà determinante in campionato, con il suicidio Juve e con quattro reti segnate dal Cholo nelle ultime sei partite di Serie A. Nella stessa stagione il Cholo vincerà la Coppa Italia proprio contro i nerazzurri segnando nella finale di andata e un anno dopo si porterà in bacheca anche la Supercoppa Italiana.

Nella parte finale della sua carriera, torna prima a Madrid dopo quattro anni nella Capitale Italiana prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo con il Racing de Avellaneda in patria, diventando poco dopo l’allenatore de La Academia nel febbraio del 2006. Simeone si è tolto anche alcune soddisfazioni con la Nazionale Argentina di cui è stato capitano dal 1996 al 1998, vincendo due Copa America e arrivando in finale alle Olimpiadi perdendo con la Nigeria.