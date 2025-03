Folgore Caratese-Ospitaletto 2-2: Bigolin riprende i bresciani

Termina con un emozionante 2-2 la sfida al vertice della Sportitalia Arena tra Folgore Caratese e Ospitaletto. Il risultato di parità premia l’Ospitaletto che riesce così a mantenere la prima posizione nel girone B della Serie B. La formazione di mister Pippo Carobbio non riesce ad approfittare del fattore campo e superare i bresciani. Al termine della 32^ giornata del girone B, la formazione di mister Quaresmini resta in testa al raggruppamento con 61 punti. La Folgore Caratese con questo pareggio resta in scia ai rivali, ma viene per il momento superata dalla Pro Palazzolo, vittoriosa in casa contro il Magenta 2-0.

L’andamento della gara

Sfida emozionante tra la Folgore Caratese e l’Ospitaletto, capolista del girone B di Serie D. I brianzoli sono partiti subito forte, trovando il vantaggio con Cadili, abile a sfruttare un errore difensivo degli avversari. Poco prima dell’intervallo, però, Cantamessa ha ristabilito l’equilibrio con il gol del pareggio.

Nella ripresa, l’Ospitaletto è apparso più incisivo e ha messo la freccia con Guarnieri. Quando la vittoria sembrava ormai in tasca, ecco il colpo di scena: la Folgore Caratese ha trovato la rete del definitivo 2-2 con Bigolin. Un pareggio che lascia invariate le distanze in classifica, con tre punti a separare le due squadre e sei giornate ancora da giocare.

Il commento di mister Carobbio

Dopo la partita, il tecnico della Folgore Caratese, Carobbio, ha commentato la prestazione della sua squadra: “Siamo partiti bene, poi ci siamo un po’ spaventati nel secondo tempo. Il pareggio è stato meritato per me”.

Nel prossimo turno la Folgore Caratese sarà di scena in casa della Pro Sesto. Mentre, l’Ospitaletto ospiterà il Calcio Desenzano; e il Pro Palazzolo giocherà contro la Caratese Merate. Con sei giornate ancora da giocare, la lotta per la promozione diretta resta apertissima e ogni gara sarà fondamentale per conquistare la prima posizione.