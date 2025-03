Germania-Italia 3-3, non bastano un super Kean e Raspadori agli azzurri

Addio Nations League, l’Italia pareggia 3-3 a Dortmund contro la Germania e viene così eliminata ai quarti di finale di Nations League. Dopo il ko 1-2 di San Siro, gli azzurri pareggiano ma non basta per passare.

Germania-Italia, le ufficiali

GERMANIA (3-4-2-1): Baumann; Schlotterbeck, Tah, Rudiger; Kimmich, Stiller, Goretzka, Mittelstadt; Musiala, Sané; Kleindienst. CT: Nagelsmann.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. CT: Spalletti.

Primo tempo horror!

Subito chance azzurra al 5′. Tah salva tutto! Di Lorenzo viene cercato in profondità, cross per Kean: il centrale del Leverkusen in spaccata rischia l’autogol. Sarà angolo per gli azzurri. Rigore Germania al 29′. Contatto tra Buongiorno e Kleidienst: per il direttore di gara pochi dubbi, giallo per il centrale. Dal dischetto segna Kimmich. Donnarumma intuisce l’angolo, ma la conclusione del giocatore del Bayern è chirurgica. Goretzka subito vicino al 2-0. Goretzka va vicinissimo al 2-0 con un colpo di testa: palla di poco alta sulla traversa. 2-0 firmato da Musiala al 37′. Ingenuità clamorosa della squadra azzurra. Dopo il miracolo di Donnarumma, il portiere sprona la difesa a fare più attenzione. In questo frangente, la battuta rapida di Kimmich trova Musiala davanti alla porta da solo, per il più facile dei tap-in. Come all’andata segna Kleindienst. Il dominio tedesco porta al terzo gol per la Germania: il colpo di testa dell’attaccante supera Donnarumma. Primo tempo che finisce 3-0. Azzurri imbarazzanti.

La ripresa, Kean non basta

Italia subito in gol al 50′ con Kean. Sanè non dosa bene la forza di un passaggio per Kimmich, che non trova il controllo del pallone. Ne approfitta l’attaccante della Fiorentina che si immola verso la porta e conclude di potenza. Al 71′ è ancora Kean a segnare per gli azzurri. Bastano pochi secondi a Raspadori per confezionare l’assist all’attaccante della Fiorentina: saltato secco Tah e gara riaperta. 2 minuti e Marciniak assegna un penalty all’Italia ma dopo intervento VAR, il direttore di gara cancella il rigore. Molto dubbio il penalty tolto con Schlotterbeck che non sembra toccare il pallone. Al 94′ concesso al VAR rigore per l’Italia per mano di Mittelstadt. Dal dischetto si presenta Raspadori che batte Baumann per il 3-3 azzurro. Finisce 3-3. Germania in semifinale. Italia nel Gruppo I per la qualificazione ai Mondiali con Norvegia, Moldavia, Israele ed Estonia.