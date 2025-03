Juventus, ufficiale il cambio in panchina: Motta esonerato, al suo posto….

La Juventus ha ufficializzato un cambio di guida tecnica che era nell’aria da giorni. Dopo un periodo difficile caratterizzato da tensioni interne, sconfitte e risultati al di sotto delle aspettative, il club bianconero ha deciso di interrompere il rapporto con Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano lascia la panchina dopo pochi mesi di lavoro, non riuscendo a imprimere la svolta attesa dalla società e dai tifosi. La società ha salutato Motta con un comunicato ufficiale sui suoi profili social, ringraziandolo per l’impegno profuso e augurandogli il meglio per il futuro.

Igor Tudor torna alla guida della Juventus

Con un messaggio breve ma chiaro, la Juventus ha annunciato il ritorno di Igor Tudor come allenatore della prima squadra maschile. “Bentornato, Igor!“ è stata la frase che ha accompagnato l’annuncio ufficiale del club. Il tecnico croato conosce già l’ambiente bianconero, avendo ricoperto il ruolo di vice allenatore sotto la gestione di Andrea Pirlo nella stagione 2020-21. Ora, però, l’ex difensore avrà l’incarico di guidare la squadra in prima persona, con l’obiettivo di riportare la Juve ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Le sfide che attendono Tudor

L’arrivo di Tudor segna un punto di svolta per la Juventus, che dovrà ritrovare compattezza e solidità in un momento delicato della stagione con nove delicate partite da giocare per arrivare in Champions League. Tra le sfide principali del tecnico croato ci sarà quella di risollevare una squadra apparsa spesso priva di idee e di carattere. Inoltre, dovrà gestire al meglio lo spogliatoio e ridare entusiasmo anche ai tifosi, che si aspettano una reazione immediata sul campo. La sua esperienza nell’ambiente bianconero e il suo carattere deciso potrebbero essere le chiavi per “portare la nave in porto” che nelle ultime settimane ha mostrato segni di difficoltà.