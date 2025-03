La sprint non placa Hamilton: furia totale

Lewis Hamilton usa parole di fuoco dopo il Gp di Cina: il pilota inglese non si placa neanche con il successo nella Sprint

Un successo inatteso, ma forse proprio per questo molto più gradito. Dopo il difficile weekend in Australia, Lewis Hamilton ha trovato il modo di riscattarsi e lo ha fatto andando a prendersi pole e vittoria nella sprint.

Un doppio ottimo risultato che ha rinfrancato l’ambiente Ferrari, particolarmente deluso dopo Melbourne. Una boccata di entusiasmo che era fondamentale per Maranello dove la squadra era imbronciata in seguito all’ottavo e il decimo posto del debutto. Certo non tutti i problemi sono stati cancellati dal successo nella sprint, ma l’inaspettato primo squillo del sette volte campione in carica consente di affrontare con umore diverso le prossime gare.

GP che decideranno che stagione sarà per la Ferrari: riuscirà il Cavallino Rampante a ridurre il gap dalla McLaren e migliorare le prestazioni per staccare Mercedes e Red Bull? Della necessità di migliorare la macchina sono consapevoli un po’ tutti a Maranello, anche se le critiche piovute addosso alla rossa non sono andate giù a Lewis Hamilton.

Sfuriata di Hamilton: “Hanno blaterato a vanvera”

Il pilota inglese ha approfittato della vittoria nella sprint per mettere subito in chiaro le cose e dicendo apertamente quanto conti avere pazienza e attendere le prossime gare prima di dare giudizi definitivi.

“La prima gara è stata difficile – le sue parole in riferimento a Melbourne –, ma tanta gente ha sottovalutato quanto sia difficile arrivare in un nuovo team, adattarsi, ambientarsi, comprendersi a vicenda nelle comunicazioni“. Hamilton quindi ha aggiunto: “La quantità di critiche e di persone che hanno blaterato a vanvera è stata incredibile. Persone senza esperienza“.

Un duro atto di accusa quello che Hamilton che ha invitato tutti ad avere maggior equilibrio nei giudizi e prendere le cose con maggior calma: “So che è il mio primo anno e so che tutti vogliono vincere. L’ho detto anche l’altro giorno: una giornata non è andata bene, ma serve fare un passo alla volta“. Vince e predica calma l’inglese, vince e zittisce le critiche, invitando tutti a giudizi non definitivi: “Roma non è stata costruita in un giorno. Dobbiamo continuare ad essere concentrati e restare calmi: il campionato è una maratona, non uno sprint“.

Hamilton ha scelto dunque di mettere in chiaro le cose, ha approfittato del primo successo in Ferrari (anche se soltanto in una sprint) per far capire che servirà tempo e calma per riuscire a battere la concorrenza. Ma anche che vincere in rosso gli è piaciuto ed ha tutta l’intenzione di ripetere l’esperienza.