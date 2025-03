Nadal, la rivelazione spaventa: è stato male

L’addio al tennis di Rafael Nadal fa ancora male agli appassionati di questo sport, la sua ventennale carriera si è chiusa nel 2024.

Rafa Nadal rientra tra i tennisti che sono nell’Olimpo, lo spagnolo ha avuto una carriera longeva e ricca di successi: oltre mille incontri vinti e ben novantadue titoli alzati in singolo, tra cui quattordici Roland Garros (record assoluto nel mondo del tennis), quattro US Open, due Wimbledon e due Australian Open. Ventidue successi su trenta finali disputate nelle prove del Grande Slam, risultando anche uno dei pochi giocatori ad aver vinto almeno due volte i tornei maggiori di questo sport. Una carriera gloriosa arricchita anche da un oro olimpico nel 2008. Il meglio di sé lo ha dato sulla terra rossa, venendo considerato il re della stessa superficie.

Il trentottenne tennista ha deciso di concludere la propria carriera il 19 novembre 2024, una decisione sofferta che è maturata per via dei tanti problemi fisici che lo spagnolo ha accusato nelle ultime annate. La stagione 2023 è stata la più condizionata dagli infortuni, fino a doversi sottoporre a un intervento chirurgico che lo ha tenuto oltre sette mesi dal campo di gioco. Il rientro nel 2024 è stato traumatico per Nadal, al punto di maturare la decisione di ritirarsi.

Rafa si è dedicato maggiormente ad altre passioni dopo aver chiuso definitivamente il tennis giocato, tra cui il Real Madrid essendo un tifoso molto appassionato dei blancos.

Nadal confessa: “Sono stato male”

Archiviata la carriera da atleta di altissimo livello nel tennis, Rafael Nadal fa vedere – maggiormente – un altro lato della sua personalità: quella da tifoso del Real Madrid. Il trentottenne è un sostenitore accanito dei blancos allenati da Carlo Ancelotti, in piena lizza per vincere LaLiga e la Champions League. Recente il successo nel derby contro l’Atletico Madrid nella competizione europea, un doppio scontro risolto ai rigori che è valso il passaggio ai quarti di finale del maggiore torneo continentale per club.

Le parole di Rafa Nadal rilasciate ai microfoni di Movistar Plus+: