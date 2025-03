Pedullà: “Juventus, l’esonero è cosa fatta”

È di fatto finita l’avventura di Thiago Motta alla guida della Juventus. La dirigenza bianconera ha comunicato l’esonero all’ex tecnico del Bologna. La comunicazione, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe arrivata per via telefonica. A breve arriverà anche il comunicato ufficiale della società torinese. Motta chiude la sua avventura alla guida della Juve dopo 42 partite. E con strascichi che probabilmente proseguiranno ancora per diversi mesi.

Al suo posto arriverà Igor Tudor. Con il tecnico croato la Juve affronterà le prossime nove gare alla ricerca del piazzamento in Champions League e successivamente dovrebbe guidare la squadra anche al Mondiale per Club.