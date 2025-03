Rottura di menisco e legamento: operazione e stop lunghissimo

Il comunicato ufficiale del team: “Ha deciso di sospendere l’attività e di sistemare entrambe le ginocchia visto che anche il sinistro ha dei problemi”

Menisco e crociato, ginocchio destro e ginocchio sinistro. Non lo invidiamo e gli auguriamo un recupero ottimale per tornare quanto prima a fare ciò che più gli piace: correre in moto. Le due ruote, la velocità, la competizione e il pericolo: un mix incredibile a cui è difficile resistere. Ma ora viene prima la salute, che rimane la cosa più importante della vita di ognuno di noi.

Quando potrà tornare in sella non si sa, certo è che lo stop non sarà breve. Non si può che augurare il meglio a Matteo Cavallo, pilota di Enduro del Tm Boano Factory. A ridosso dell’inizio del Mondiale, in programma a Fafe (Portogallo) il prossimo 4-6 aprile, la notizia che ha gelato il ventottenne di Lesegno.

“L’infortunio al ginocchio destro – come si legge nel comunicato del suo team – è risultato essere peggiore del previsto. La risonanza magnetica ha evidenziato la rottura di un menisco, oltre a confermare la vecchia sospetta rottura del legamento crociato”.

Matteo Cavallo si opera a entrambi i ginocchi, il Tm Boano Facotry: “Saremo qui ad aspettarti”

Cavallo si opererà sia al ginocchio destro che a quello sinistro: “In accordo con il Team – sottolinea il Boano Factory – ha deciso di sospendere l’attività e di sistemare entrambe le ginocchia visto che anche il sinistro ha dei problemi. Auguriamo il meglio a Matteo e di tornare il prima possibile, noi saremo qua ad aspettarti! News sull’eventuale sostituto di Matteo arriveranno a breve”.

Cavallo inseguito dalla sfortuna

Terzo allo scorso Mondiale e vincitore di cinque titoli italiani, Cavallo è un grande pilota non accompagnato dalla fortuna. Nell’ottobre del 2023 nuovo infortunio al malleolo due anni dopo il primo: venne colpito alla caviglia da una pietra e fu costretto a chiudere anticipatamente il Mondiale E3 da quarto in classifica.

Una nuova rinascita

Il 2025 del pilota delle Fiamme Oro era iniziato sotto una buona stella: aveva conquistato tre secondi posti vincendo domenica scorsa a Camaiore. Inoltre era secondo in classifica nella classe 300. Poi, come un fulmine a ciel sereno, ecco arrivare l’ennesimo guaio fisico. Ma siamo sicuri, e lo è anzitutto il suo team, che saprà ‘rinascere’ alla grande anche stavolta.