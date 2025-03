Stangata Sinner, sorpasso ufficiale: ha perso il primato

Fortissimo sulla terra rossa, ma a quanto pare anche sul cemento: l’altoatesino è stato ‘sconfitto’ dall’astro nascente del tennis mondiale

‘Sorpasso’ ufficiale a Sinner. Non era semplice fare meglio di lui, invece è accaduto. Un po’ c’era da aspettarselo, visto l’enorme talento in dote a quella che da molti, se non tutti viene definita la nuova stella del tennis mondiale.

Ha qualcosa di Sinner, anche se lui è molto forte soprattutto sulla terra battuta. Parliamo di Joao Fonseca, la promessa del tennis brasiliano che, in realtà, non se la cava male nemmeno sul cemento. Proprio sul cemento dell’Hard Rock Stadium ha sconfitto di nuovo lo statunitense Learner Tien, dopo averlo già battuto nell’ultimo atto delle Next Gen Atp Finals.

Stavolta lo ha mandato ko al primo turno del Masters 1000 di Miami: il match si è chiuso dopo quasi due ore e mezza, con Fonseca che ha vinto in rimonta con il punteggio di 6-7(1) 6-3 6-4.

João Fonseca hits a sneaky drop shot against Learner Tien in Miami. The crowd goes wild. João hypes them up even more. 18 years old but conducting this crowd like a tour veteran. ⭐️ 🇧🇷 pic.twitter.com/n3t3OgpP54 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 21, 2025

Un anno fa, proprio all’Open americano, Sinner trionfò ma venne pure trovato positivo (due volte) al Clostebol. Da lì iniziò il ‘caso’ chiusosi – ma le polemiche continuano, vedi l’attacco del sindacato di Djokovic – ufficialmente a inizio 2025, dopo il successo agli Australian Open con il patteggiamento di una squalifica di tre mesi.

Sinner ‘battuto’ dall’astro nascente del tennis brasiliano e mondiale

A proposito di Sinner e Djokovic, c’è una statistica che conferma che ci troviamo davvero di fronte a tennista fuori dal comune. Alla stessa età del brasiliano, che ora di anni ne ha 18 (ne farà 19 il 21 agosto prossimo), sia l’altoatesino che il serbo erano rispettivamente al 73esimo e 78esimo posto del ranking mondiale. Inoltre non avevano ancora vinto alcun titolo Atp.

Fonseca non solo ha già conquistato un titolo Atp, il 250 di Buenos Aires lo scorso febbraio, ma attualmente occupa il 60esimo posto del ranking. Come evidenzia il ‘Corriere dello Sport’, meglio del giocatore di Rio de Janeiro hanno fatto solo un gigante come Carlos Alcaraz (32esimo e un titolo Atp) e una Leggenda come Rafa Nadal (51esimo e un titolo Atp).

Meglio di lui, ma in parte, pure l’altra Leggenda del tennis, Roger Federer (49esimo) All’età di Fonseca, però, lo svizzero non si era ancora portato a casa nessun titolo Atp. Si rifece poi alla grande negli anni successivi, con 103 titoli di cui 20 del Grande Slam.