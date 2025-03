“Alcaraz favorisce Sinner”: bomba dalla Spagna, ATP sconvolta

Dalla Spagna arriva il duro atto di accusa a Carlos Alcaraz che coinvolge anche Jannik Sinner: per l’ATP è un vero terremoto

Uno è fermo da oltre un mese ormai, l’altro fatica a ritrovare la strada del successo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due tennisti che dovrebbero dominare i prossimi anni del tennis mondiale, ma al momento – per ragioni diverse – non riescono a farlo.

Fermato dalla squalifica di tre mesi l’italiano, proprio nel momento in cui era l’assoluto protagonista del circuito: vincitore degli ultimi due Slam disputati, inframmezzati dal trionfo anche alle ATP Finals, Sinner ha dovuto fermarsi proprio quando sembrava imbattibile. Uno stop che avrebbe dovuto favorire Alcaraz. Lo spagnolo, invece, è partito vincendo a Rotterdam, poi si è bloccato, quasi come se l’assenza del grande rivale gli avesse tolto motivazioni.

Anche a Miami le cose per lui non sono andate bene, uscendo addirittura al secondo turno, dopo aver ricevuto il bye al primo. Un tracollo che in Spagna ha fatto molto rumore, ma che soprattutto gli impedirà di superare Sinner al primo posto nel ranking prima del ritorno in campo dell’italiano. A Roma, dunque, Alcaraz sarà ancora dietro a Jannik e questo in Spagna non lo hanno preso particolarmente bene.

Alcaraz manca il sorpasso a Sinner: in Spagna sono furiosi

La sconfitta al secondo turno a Miami di Alcaraz contro David Goffin, belga numero 55 al mondo, ha fatto rumore e in Spagna si sono scagliati contro il proprio campione.

Durissimo il Mundo Deportivo che scrive: “Dopo questo fiasco è chiaro che Alcaraz ha fatto a Sinner, con enorme dispiacere, il favore del secolo“. Il numero 3 al mondo con le sue sconfitte ha dunque favorito l’italiano, ma c’è anche parte della stampa che mette in evidenza la crisi del campione spagnolo: “Ormai non riesce più a rialzarsi” sentenzia As.

Momento di difficoltà dunque per Alcaraz che ora anche vincendo i prossimi appuntamenti su terra rossa (Montecarlo, Madrid e Barcellona) non riuscirebbe a scalzare Sinner dal primo posto nel ranking.

Sinner, numero 1 al Mondo: la situazione nel ranking

Chi, invece, avrebbe ancora possibilità di superare Sinner è Zverev: il tedesco ha superato Fearnley in due set al debutto a Miami e per sperare di prendersi il numero 1 nel ranking dovrà vincere a Miami, dove difende i 400 punti della semifinale dello scorso anno.

Per lui poi ci saranno Montecarlo, Madrid e Monaco dove non ha grandi punti da difendere (250 complessivi): arrivando in fondo si prenderebbe il numero 1. Un’impresa, considerato anche il momento di forma del tedesco, che però matematicamente è ancora possibile. Per Alcaraz, invece, anche la matematica ha detto no.