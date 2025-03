“Come Simoncelli”: lo hanno detto a Marquez, orrore in MotoGp

“Come Simoncelli”, clamoroso annuncio a Marc Marquez: glielo hanno detto davvero! Orrore in MotoGp, la rivelazione lascia i fan sgomenti

Marc Marquez è tornato in pompa magna in questo 2025 e si è subito issato in vetta alla classifica del Motomondiale con tutte le intenzioni di non mollarla fino a fine anno. Si vociferava di un ritorno in grande stile per lo spagnolo, pronto a vincere dopo sei anni dall’ultima volta e le prime due tappe stagionali lo hanno visto subito protagonista. Dovrà mantenere questo status per l’intera stagione, non sarà facile ma chi ben comincia è già a metà dell’opera.

Una carriera grandiosa quella dello spagnolo che si erge a leggenda assoluta del mondo delle due ruote con diversi record già battuti e altri che potrebbero cadere al termine del 2025. Un’ulteriore prova della sua forza e di quanto sia uno dei migliori di sempre. E dire che la sua carriera poteva essere frenata da alcune parole ignobili e spaventose. Un’affermazione che ti può segnare per tutta la vita.

“Farà la fine di Marco Simoncelli”: clamorosa frase a Marquez, MotoGp sconvolta!

Il classe ’93 è tornato protagonista dopo il bruttissimo infortunio all’omero del 2020 che lo ha tenuto lontano da ogni possibile vittoria per gli anni successivi. Un incidente che per fortuna si è risolto con il passare del tempo, ma in quei momenti durissimi gli saranno sicuramente venute alla mente le frasi agghiaccianti che vennero dette ai suoi genitori circa un decennio fa, quasi come fosse una premonizione.

Le ha rivelate Oscar Haro nei giorni scorsi, asserendo le parole dette da un volto noto del paddock ai genitori di Marquez ad inizio carriera di quest’ultimo. “La madre di Marc era spesso spaventata durante le gare, ne aveva motivi a sufficienza dopo quello che le avevano detto” è l’incipit della rivelazione. “Un personaggio disse ai genitori di Marquez che avrebbe fatto la stessa fine di Simoncelli e che avrebbero pianto per tutto il paddock la morte del loro figlio. Sono cose terribili che mai si possono dire ad un padre o una madre di un pilota che corre”, è la chiosa del discorso.

Haro non ha voluto rivelare chi è stato a pronunciare queste frasi sconvolgenti e di cattivo gusto. Ma ha sottolineato come in quel periodo, di grosso spavento per i genitori del classe ’93 a ogni sua corsa, c’era sempre l’ex pilota Angel Nieto a rassicurarli con parole di vicinanza. Lo stesso Angel Nieto (scomparso nel 2017) che è stato raggiunto proprio da Marquez nel numero di vittorie nel Motomondiale (90). Il sorpasso è pronto. Tale rivelazione è stata fatta da Haro proprio per raccontare un aneddoto che accomuna i due oltre per sottolineare la grandezza e sensibilità dell’ex leggenda.