Hamilton diventa un mistero: Ferrari destabilizzata

Un disastro il Gp di Cina per la Ferrari e ci si mette anche il mistero Hamilton: la scuderia non riesce proprio a capire

Sembrava fosse andata male, invece è andata anche peggio. Un vero disastro il Gp di Cina per le Ferrari: chiusa la gara al quinto e sesto posto con Leclerc ed Hamilton, i due ferraristi sono stati squalificati per irregolarità dopo i controlli avvenuti al termine della corsa. Un doppio zero in classifica che pesa e non poco in ottica mondiale e che sminuisce in maniera netta l’entusiasmo arrivato grazie al successo della Sprint.

Un lampo nella notte a questo punto la vittoria nella gara breve di Hamilton perché la Ferrari ammirata in Cina è apparsa lontana dalla McLaren. Leclerc si è detto convinto di avere la monoposto per lottare per la vittoria, se non fosse stato per la rottura in Curva 1 dopo il contatto con il compagno di squadra, ma la performance dell’inglese senza alcun danno alla vettura non è certo stata all’altezza di quelle di Piastri e Norris.

Questo ha analizzato nel post gara, prima che arrivasse la doppia squalifica, il team principal del Cavallino Rampante Frederic Vasseur che è apparso dubbioso su quanto visto in pista, soprattutto per quel che riguarda la prestazione di Hamilton.

Ferrari, Vasseur: “Da capire la gara di Hamilton”

Vasseur prova ad analizzare la seconda disastrosa gara della Ferrari e si sofferma su due aspetti in particolare: la rottura dell’ala di Leclerc e l’inspiegabile rendimento della vettura numero 44.

Vasseur a Sky ha salvato Leclerc che – a suo dire – “non poteva fare di più con il danno che ha avuto“. Il team principal è convinto che “avremmo potuto fare di più senza quell’inconveniente: non abbiamo ottenuto il massimo“.

Poi si passa ad analizzare la gara di Hamilton e qui sorgono gli interrogativi: “È difficile da spiegare la sua gara, soprattutto dopo che nella Sprint aveva avuto un ottimo passo. Oggi ha fatto molta più fatica“. Il motivo? Sarà da ricercare nei dati che la scuderia ora analizzerà, come saranno da analizzare le motivazioni che hanno portato alla doppia squalifica.

Due diverse problematiche emerse durante i controlli di rito che hanno avuto lo stesso effetto: zero punti in classifica. Problemi di peso per Leclerc, fondo troppo consumato per Hamilton e la sanzione è stata pesantissima. Una batosta per quelli di Maranello che ora aspettano il Giappone per avere qualche risposta: sperando che sia positiva per non archiviare già la lotta al titolo.