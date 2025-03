Juventus, ecco il primo calciatore a salutare Motta: “Non ti ringrazierò mai abbastanza”

Il primo calciatore juventino a esporsi pubblicamente è Samuel Mbangula, IL giovane attaccante della Juventus lanciato ad alti livelli proprio in questa stagione, che ha voluto ringraziare e salutare mister Thiago Motta dopo l’esonero da allenatore dei bianconeri. Questo il messaggio che il classe 2003 belga ha riservato al suo ormai ex tecnico attraverso una storia su Instagram.

Il saluto social di Mbangula a Thiago Motta.

“Grazie per tutto mister. Non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi dato fiducia fin dal primo giorno e per avermi permesso di realizzare una parte del mio sogno, la più importante in ogni caso! Ci avete sempre voluto il meglio da quando siete arrivati e ce lo avete dimostrato. Vi auguro il meglio per il futuro!”.

La nota di Motta

L’ormai ex allenatore della Juventus , Thiago Motta , ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, dopo essere stato esonerato nella giornata di ieri e con Igor Tudor che da quest’oggi si è insediato, ufficialmente, nel quartier generale bianconero.