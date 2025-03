Schumacher, nuovo inizio: i tifosi stentano a crederci

La storia viene riscritta e vede ancora Schumacher protagonista assoluta a distanza di anni: ecco cos’è successo

Michael Schumacher ha scritto una pagina indelebile della storia della Formula 1. Il tedesco ha vinto ben 7 titoli mondiali, tanti quanti Lewis Hamilton, i primi due conquistato nel 1994 e 1995 con la Benetton e altri cinque consecutivi con la Ferrari, tutt’ora un record assoluto.

Ora Lewis veste proprio di rosso e potrebbe superare Schumi andando a quota 8 mondiali vinti. Un’impresa molto difficile, in modo particolare quest’anno dove la concorrenza è spietata tra la McLaren di Norris e Piastri e senza mai dimenticare la RedBull di Verstappen.

Cambia tutto, svolta Schumacher

Al netto di una gara non esaltante di Hamilton, la Cina resterà per sempre nel cuore e nella storia di Lewis specialmente in Ferrari. Infatti l’ex pilota della Mercedes ha infatti messo a referto la prima vittoria proprio nella gara sprint nel GP asiatico questo sabato.

Il paragone con Schumacher è presto fatto dato che il tedesco aveva ottenuta la sua ultima vittoria in Ferrari nel 2006 proprio in Cina dove dopo 19 anni Lewis ha ottenuto dunque il suo primo successo, il destino che si incrocia tra corsi e ricorsi storici.

Come detto in gara non è andata tanto bene poiché Hamilton è arrivato sesto, una posizione dietro a Leclerc. A vincere è stato Oscar Piastri che ha ottenuto la sua terza vittoria in carriera davanti a Lando Norris e George Russell. Quarto Max Verstappen.