Tennis sotto choc, lacrime in campo: tifosi stravolti

Nel tennis ci sono momenti in cui la lotta si spegne d’improvviso e a vincere non è l’avversario, ma il destino. La stagione 2025 sta mettendo a dura prova molti protagonisti del circuito, colpiti da infortuni che hanno cambiato il corso dei tornei.

Basti pensare all’uscita anticipata di Novak Djokovic agli Australian Open, fermato da un problema alla coscia nel pieno della battaglia contro Zverev. O alla sfortunata Anna Kalinskaya, bersagliata dagli acciacchi, costretta a rinunciare a eventi chiave come Doha e Dubai per un fastidio persistente al polso. Eppure, nonostante la durezza del gioco, ci sono momenti in cui il tennis riesce ancora a sorprendere per umanità e rispetto. È successo nelle ultime ore, in uno dei match più attesi del Miami Open.

Da una parte il dominio tecnico, dall’altra il calvario fisico, fino al gesto che ha commosso tutti: una giocatrice che smette di essere rivale e diventa compagna, supporto, conforto. Una sportiva che attraversa il campo, consola l’avversaria in lacrime e la aiuta a lasciare il campo, caricandosi sulle spalle il suo borsone. Immagini che vanno oltre il punteggio, che parlano di rispetto, empatia e sofferenza condivisa. Il match si è chiuso anzitempo, ma a vincere sono stati i valori. A cedere tra le lacrime è stata Victoria Azarenka, costretta al ritiro nel secondo set a causa di un problema alla spalla. Un epilogo amaro, per una campionessa che stava vivendo un torneo speciale.

Azarenka fuori dai Miami Open, ma la Muchova stupisce

Il torneo di Miami si è chiuso nel peggiore dei modi per Victoria Azarenka, costretta al ritiro nel secondo set dei trentaduesimi contro Karolina Muchova. L’ex numero uno del mondo ha accusato un problema muscolare alla spalla sinistra che si è aggravato con il passare dei game, fino a diventare insostenibile. Dopo un primo parziale perso 6-0, la bielorussa ha tentato di continuare, ma al primo game del secondo set ha alzato bandiera bianca, scoppiando in lacrime al momento del forfait. La scena più toccante è arrivata subito dopo.

Muchova, consapevole di cosa significhi lasciare un campo di battaglia per infortunio – avendolo vissuto più volte nella propria carriera – si è avvicinata alla Azarenka per consolarla e, non contenta, si è fatta carico fisicamente del borsone dell’avversaria, aiutandola a lasciare il campo. Un gesto di grande umanità che ha colpito tutti, pubblico compreso. La Azarenka era reduce da un momento positivo, condiviso col figlio Leo dopo la vittoria al turno precedente, e ora si ritrova a fare i conti con un nuovo infortunio che rischia di comprometterle la stagione. Per lei si attendono aggiornamenti nelle prossime ore, ma l’amarezza resta.