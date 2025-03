Juve, Tudor dà la scossa dal primo giorno: il messaggio è chiaro

Da ieri è ufficialmente iniziata l’era Igor Tudor alla Juventus con il tecnico croato che ha diretto il primo allenamento alla Continassa in attesa dei rientri dei giocatori dalle Nazionali e con Douglas Luiz e Andrea Cambiaso che hanno lavorato a parte.

La dirigenza capitanata da John Elkann ha deciso di esonerare Thiago Motta nella giornata di domenica con il tecnico italo-brasiliano che ha salutato il mondo Juve con un breve messaggio. Dopo neanche un anno è fallito miseramente il progetto del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha puntato fortemente sull’ex tecnico del Bologna, che tanto aveva fatto bene lo scorso anno portando i felsinei per la prima volta in Champions League.

Contratto fino al termine della stagione per l’ex allenatore di Verona e Lazio che dopo le esperienze da calciatore e da assistente di Andrea Pirlo, torna alla Vecchia Signora per guidare la Prima Squadra e riportare la Juventus dove merita.

Il primo allenamento di Igor Tudor alla Juventus

“Siamo la Juventus, dimostriamo sul campo di essere degni di questa maglia”: è questo il messaggio trasmesso ai giocatori nel primo discorso da Igor Tudor. DNA bianconero e voglia di raggiungere l’obiettivo minimo stagionale dopo i recenti ko contro Fiorentina e Atalanta.

Provare a riportare la Juventus dove merita e raggiungere la zona Champions League con un occhio che strizza al Mondiale per Club. Un’occasione importante per l’allenatore croato che in pochissimo tempo dovrà preparare la sfida contro il Genoa degli ex Miretti e Vieira. Appuntamento sabato prossimo alle 18 all’Allianz Stadium, di fronte al proprio pubblico per remare uniti verso un finale di stagione che si prospetta insidioso e pieno di difficoltà per una squadra che ha fallito tutti gli obiettivi stagionali soprattutto in Champions League e in Coppa Italia, eliminata da campione in carica ai quarti di finale.