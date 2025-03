Argentina, la Scaloneta è ufficialmente al Mondiale

L’ultima edizione della Coppa del Mondo ha visto l’Argentina prevalere ai tiri di rigore in finale contro la Francia. Seleccion che oggi ha centrato nuovamente la qualificazione alla massima rassegna per per Nazionali. La Scaloneta questa notte affronterà al Mas Monumental il Brasile di Dorival Jr. La Seleccion può già però festeggiare con 5 turni d’anticipo l’aritmetica qualificazione grazie al pareggio per 0-0 tra Bolivia ed Uruguay.

Il post della Seleccion

Ecco il post su X della Nazionale Argentina:

#SelecciónMayor ¡#Argentina está clasificada al Mundial 2026! 🏆🌎 🧮 Los números abrazan nuestro desempeño y ya tenemos plaza asegurada para la máxima cita 🔝 📰 Todos los detalles: https://t.co/T4bCCjh7cR pic.twitter.com/Ep6WhR6q99 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 25, 2025

Dopo Canada, Messico e Usa, paesi ospitanti, Giappone, Nuova Zelanda ed Iran, l’Argentina è quindi la settima Nazionale ad essere certa di partecipare al prossimo Mondiale.