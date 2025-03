Bologna, Orsolini elogia Italiano: “Ha limato alcuni suoi difetti e ora…”

Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, ha parlato quest’oggi ai microfoni Il Resto del Carlino: “Io ho questa convinzione: il mister è riuscito a limare alcuni suoi difetti che si portava da Firenze, a livello tattico e anche a livello gestionale. Ha fatto lui uno step in più. E noi, con le nostre qualità, con la nostra unione, siamo riusciti a fonderci con lui: è venuto fuori un mix perfetto. Ci ha portato delle cose che non avevamo, alcune caratteristiche tattiche: la verticalizzazione, difendere venti-trenta metri più avanti, l’esaltazione degli esterni d’attacco. Prendete Ndoye: è già a 7 gol, l’anno scorso ne aveva fatto uno. Odgaard sembra il trequartista più forte del mondo (ride, ndr). Faccio fatica a vedere uno di noi che non sia cresciuto”.

La convinzione di Orsolini

“Secondo me, in questo momento, Italiano è il migliore allenatore in Italia. Fateci pure il titolone: Vincenzo-Italiano-è-il-miglior-allenatore-in-Italia. Punto. E aggiungi: sottovalutato. Gliel’ho detto subito: mister, sei stato coraggiosissimo a venire qua. Chi ci sarebbe venuto? Poteva fare solo peggio. E invece ha stupito tutti. Io sono contentissimo, più per lui che per me”.

Il rendimento del Bologna è davvero ottimo anche in questa stagione e l’obiettivo, a questo punto, è continuare a premere in questi due mesi finali di campionato per cercare di agguantare un prestigioso piazzamento Champions che certificherebbe l’ennesimo capolavoro della truppa felsinea.