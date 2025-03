Follia Valentino Rossi, tirato in ballo Marquez

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez vive una ‘seconda giovinezza’ e spunta fuori la notte folle del Dottore

Una seconda giovinezza, forse inspiegabile. Valentino Rossi contro Marc Marquez, una rivalità che ora non avrebbe più senso di esistere, non fosse altro che l’italiano non gareggia ormai da qualche anno, e che invece è ancora molto ben presente nel paddock.

Merito (o colpa, scegliete voi), del ritorno al successo dello spagnolo, autentico dominatore dell’inizio di stagione della MotoGP. Il #93 alla guida della Ducati sta volando e ha, finora, annientato la concorrenza, anche di quel Pecco Bagnaia, figlioccio di Rossi in pista. Dovesse continuare così, Marquez vincerebbe il suo nono titolo raggiungendo proprio Valentino. Ovvio quindi che questo scenario fa riemergere la rivalità tra i due, a tutto vantaggio della classe regina che ne guadagna in popolarità vista la fama dei due personaggi.

Intanto però proprio Rossi e Marquez sono i protagonisti di alcune dichiarazioni che riguardano da vicino anche Pecco Bagnaia: il pilota piemontese farà fatica a lottare con lo spagnolo anche se dovesse ritrovare il feeling con la Ducati e questo è anche ‘colpa’ di Valentino.

Rossi e Marquez, le notti folli e il vantaggio di Marc

A parlare è Ramon Forcada, ex capomeccanico della MotoGP, in un’intervista a ‘mowmag.com’. Le sue parole partono dalla situazione di Bagnaia che – a suo dire – riuscirà a ritrovare il feeling giusto per impensierire Marquez e lottare per il vertice.

Questo però non basterà per avere la meglio sullo spagnolo e il motivo è da ricercare anche in un vantaggio che il leader mondiale ha ora sul resto del gruppo: “La situazione di Pecco migliorerà poi ci sta che non sarà sufficiente per superare Marquez – le parole di Forcada sul mondiale 2025 – . La verità è che Marc adesso ha un grosso vantaggio: inizia bene i weekend“.

Proprio questo fa tornare alla mente ciò che succedeva con Rossi: “Tutti ricordiamo le notti folli nel box di Valentino – aggiunge Forcada –, quando le cose non andavano bene e poi appariva la Vergine Maria e tutto diventava perfetto. Marc oggi non ha bisogno di questo: è già davanti al primo giro del primo giorno“.

Un aspetto che, unito al grande talento di Marquez, rende praticamente impossibile o quasi batterlo. Lo dovrà capire Bagnaia e magari chiedere consiglio a Rossi per quelle notti folli che cambiavano la situazione a tutto vantaggio del Dottore. Proprio quel che servirebbe a Pecco per tornare a vincere.