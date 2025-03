Inter, infortuni Dumfries e Lautaro: l’annuncio di Inzaghi in diretta

Nella giornata di ieri, sono arrivati aggiornamenti importanti in casa Inter sugli infortunati: gli esami strumentali a cui si sono sottoposti l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, e l’esterno olandese, Denzel Dumfries, hanno confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi con entrambi che hanno lasciato i rispettivi ritiri con le Nazionali.

Il Toro ha riportato un risentimento ai flessori: il numero 10 nerazzurro salterà con ogni probabilità Inter-Udinese e potrebbe essere risparmiato per l’andata del derby d’Italia di Coppa Italia contro il Milan, valevole per le semifinali della competizione con l’obiettivo di essere al meglio per l’altro impegno in campionato contro il Parma.

Più lungo lo stop di Denzel Dumfries, che ha rimediato una distrazione al bicipite femorale: l’ex PSV non sarà a disposizione contro Udinese, Milan e quasi certamente per il Parma, con la speranza di averlo a disposizione per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

L’Inter, in vista della prossima sfida contro l’Udinese, avrà a disposizione Nicola Zalewski, Piotr Zielinski e soprattutto Federico Dimarco ma dovrà fare a meno di due pedine importanti dell’undici titolare, con lo staff medico che lavorerà a stretto contatto con Inzaghi con l’obiettivo di non anticipare il rientro ed evitare altri guai muscolari in vista del rush finale con l’Inter impegnato su 3 fronti e con 9 impegni tra fine marzo e aprile.

Infortunati Inter: le condizioni di Dumfries e Lautaro

A margine della cerimonia della ‘Panchina d’Oro’, andata in scena ieri a Coverciano, Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, si è espresso sugli infortunati: “Gli acciacchi li hanno tutte le squadre, Inter compresa. Ora abbiamo avuto un problema con Dumfries e Lautaro, lo staff sta già cercando di lavorare nel migliore dei modi. Penso sia più breve il recupero di Lautaro, ma c’è fiducia anche per Dumfries. Poi avevamo già fuori qualche giocatore che rientrerà dopo la sosta”.