Leclerc contro Hamilton, Vasseur è una furia: bloccato il team radio

Nel disastro Ferrari emerge una verità che fa infuriare Frederic Vasseur: Leclerc ed Hamilton contro, cosa è accaduto

Hai voglia ad essere ottimismi. Anche i più inguaribili assertori della fiducia incondizionata, fanno fatica a trovare qualcosa di positivo nel momento vissuto dalla Ferrari. Il GP d’Australia sembrava far presagire una stagione difficile, ma quanto accaduto in Cina è andato oltre qualsiasi previsione pessimistica.

Leclerc ed Hamilton squalificati, addirittura per due motivi diversi, dopo aver chiuso la gara soltanto quinti e sesti. A Maranello l’entusiasmo è stato spento dal secondo GP di gara, seppellito da una monoposto che si fa fatica a comprendere e da scelte ai box che sono impossibili da capire. Le strategie sbagliate in Australia sono state superate (in peggio) dall’azzardo cinese: hanno provato ad estrapolare il massimo dalla vettura, viaggiando ai limiti del legale, hanno finito per non migliorare la prestazione e superare quel limite.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti e porterà ad inevitabili riflessioni con il Giappone che assomiglia già ad un’ultima spiaggia. Come se non bastasse a complicare tutto ci si mette anche il rapporto tra Hamilton e Leclerc. I due sono andati allo scontro, involontario, in pista con il monegasco che ha dovuto fare tutta la gara con un’ala danneggiata. Poi c’è stato l’ordine di scuderia con Hamilton che ha (sarebbe meglio dire avrebbe) preso tempo prima di far passare Leclerc. Ora però spunta la verità su questo episodio con un team radio bloccato da cui emergerebbe tutta un’altra situazione.

Ferrari, Hamilton-Leclerc: il team radio della verità

Proviamo a ricostruire i fatti. Durante la diretta tv del GP di Cina è stato trasmesso un team radio in cui i box chiedevano ad Hamilton di far passare un Charles Leclerc più veloce, con l’inglese che prendeva tempo. “Fatelo avvicinare” e “Vi dirò io quando gli darò la posizione” le frasi del sette volte campione del mondo trasmesse in diretta, parole che facevano pensare ad un Hamilton irritato dalla richiesta dei box.

Ebbene, le cose sono andate diversamente con lo stesso Hamilton che avrebbe suggerito lo switch, una volta resosi conto che Leclerc era più veloce: “Credo che lo lascerò passare – la frase ai box dell’inglese –, sto faticando“. Un team radio mai trasmesso e proprio questo ha fatto infuriare Vasseur.

Il team principal, in alcune dichiarazioni riportate da The Race, alza la voce contro le scelte televisive della FOM: “Hanno trasmesso soltanto la seconda parte dei team radio per fare spettacolo: parlerò con loro“. Vasseur ha anche spiegato che questi giochi di squadra sono decisi prima a tavolino e che Hamilton era pronto a lasciare passare il compagno che era più veloce “Abbiamo apprezzato la chiamata di Lewis“. Meno il team radio dell’inglese ‘bloccato’ dalla FOM per fare un po’ di spettacolo.