L’Italia piange il suo maestro: terribile lutto nello sport

Dalla sua palestra sono passati alcuni campioni indimenticabili come Pino Leto e Michele Orlando. Sono stati tanti altri i messaggi di cordoli che quello di Pino Ferrara, campione italiano dei massimi legger nel 2002 e 2005: “La nobile arte, la boxe vera. Hai lasciato un grande dolore nel mio cuore maestro caro, eri come un padre per me. Grazie di tutto, uomo di sport vero”.



Salvatore Cuomo lo ricorda così: “Il maestro dei maestri, il padre pugilistico di tanti che il pugilato oggi lo insegnano e lo fanno. La storia del pugilato siciliano e palermitano, una carriera costellata di successi e grandi campioni. Un carattere particolare ma una competenza infinita. Il movimento pugilistico si stringe alla famiglia, chi c’è stato sa, chi l’ha conosciuto sa”

E poi ancora Giancarlo Alfano che lo definisce “Maestro di boxe, ma prima ancora di vita” e della Pugilistica D’Alessandro di Carini: “Una persona con un carattere molto deciso ma indubbiamente un vero maestro di pugilato. Ha vinto tutto come pochi, quello che ha fatto nel mondo della boxe insieme a suo fratello Pino Tomaselli resterà nella storia”.