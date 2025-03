L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi il calciatore Paulo Dybala è perfettamente riuscito.

Nei prossimi giorni Paulo comincerà la riabilitazione a Trigoria, così si legge nella breve nota diramata dalla Roma.

Una tegola non di poco conto per Claudio Ranieri che dovrà rinunciare al suo miglior giocatore per il resto della stagione.