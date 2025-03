Zanardi, l’immagine mette i brividi: emozione pura

L’immagine di Alex Zanardi mette i brividi: emozione pura per lui, i fan restano senza parole dopo lo scatto apparso sui social. Le ultime

Alex Zanardi mette i brividi! Le condizioni di salute dell’ex pilota continuano a tenere sulle spine i fan, vogliosi di saperne di più sullo sfortunato sportivo. Come noto, del classe ’66 si sono perse le tracce dopo il grave incidente nel giugno 2020, mentre era in sella alla sua handbike in Toscana: fatale uno scontro con un camion. Da allora poco o nulla si sa su di lui, non resta che affidarsi alle preghiere e a ciò che circola in rete, sul web e sui social.

La famiglia preferisce mantenere un gran riserbo sulle sue condizioni reali, chiudendosi nella privacy totale emulando quanto già fatto dalla famiglia di Schumacher. Due casi molto simili, con l’ansia dei tifosi che raggiunge vette siderali per saperne di più. Sicuramente Alex starà combattendo anche questa battaglia, l’ennesima della sua carriera, con il solito ottimismo e la solita resilienza con il quale aveva affrontato anche l’altro gravissimo incidente della sua vita, quello capitatogli nel 2001 quando era un pilota di Formula 1 e che gli aveva portato all’amputazione delle gambe.

Zanardi, i tifosi restano senza fiato: la foto commuove

Mentre in molti si interrogano su come possa stare e provare a saperne di più, negli ultimi giorni è spuntata un’immagine sui social che ha letteralmente messo i brividi. Un’emozione pura per tutti i fan che mai si aspettavano di rivederlo in questa veste.

Nel dettaglio su “X”, la pagina Champweb ha rilasciato un post che vede un giovanissimo Zanardi a bordo di una monoposto Jordan su un circuito di Formula 1. La didascalia ci aiuta a capire meglio l’immagine: “Alex Zanardi nella sua Jordan 191 Ford”. L’anno era probabilmente il 1991, ovvero l’unico che il pilota ha passato con la scuderia irlandese. Si tratta della sua primissima esperienza in F1, quando l’azzurro aveva appena 25 anni.