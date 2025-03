Addio al campione del mondo: tragedia nello sport

Nelle ultime ore è giunta una tragica notizia che ha lasciato senza parole i tifosi di tutta Italia: si è spenta la leggenda

Purtroppo alcune volte ci troviamo a dovervi raccontare notizie che mai avremmo voluto dare. Quando a lasciarci sono persone del genere, eroi dentro e fuori dal campo è sempre difficile anche solo trovare le parole giuste per cercare di ricordare.

Eppure la vita è fatta anche di questo, ma per quanto possiamo noi essere preparati rimane sempre un momento di assoluto vuoto e tristezza viene sempre complicato rendere note queste notizie, per quanto sia allo stesso tempo il minimo che si possa fare.

Lutto nello sport, è scomparso in queste ore

Avevo solo 54 anni Fabrizio Di Somma, campione paralimpico di ciclismo. Era ricoverato da tempo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa di un tumore che ha sempre affrontato a testa alta e senza alcuna paura, dimostrando la grande forza di volontà.

Fabrizio era un punto di riferimento della Nazionale paralimpica italiana, maglia che ha indossato per anni anche in manifestazioni prestigiosissime come per esempio alle Olimpiadi di Sydney dove vinse un argento e due bronzi, così come i due titoli mondiali.

Una volta ritirato, Di Somma non si è mai allontanato dallo sport e si è reinventato come tecnico della Nazionale, cominciando a seguire i ragazzi più giovani nonostante fosse malato. Prima nella Forestale, poi nei Vigili del Fuoco: Fabrizio era apprezzato da tutti e le dediche di queste ore valgono più di tutto.

“Hai sempre portato lo sport con te, come valore, come esempio. Le tue imprese sportive, i tuoi successi e il tuo spirito hanno lasciato il segno. La tua assenza è una ferita profonda per tutti noi”, si legge. Il Gruppo Finestra di Latina ha voluto ricordarlo così: “Hai insegnato a tutti noi cosa significa resistere, sorridere e rialzarsi”. Anche Il Latina Ciclismo è intervenuto, definendolo “Un maestro, un atleta indimenticabile e un esempio per chiunque pratichi sport con passione”.