ATP Miami, Berrettini batte de Minaur: ai quarti c’è Fritz. Musetti ko contro Djokovic

Notte dolceamara per gli azzurri impegnati nell’ATP 1000 di Miami. Matteo Berrettini centra per la prima volta i quarti di finale al torneo di Miami.

Grande gara di Berrettini: battuto de Minaur

L’azzurro, che ai quarti di un 1000 mancava dall’edizione di Madrid 2021, supera il n°11 del mondo Alex de Minaur per 6-3 7-6. Con questa vittoria Berrettini risale alla virtuale posizione n°27 del mondo. Adesso troverà Taylor Fritz, bestia nera per l’azzurro con i precedenti che sono impietosi al momento: 4-0 per l’americano che ha vinto in Coppa Davis nel 2019, a Indian Wells nel 2021, in United Cup nel 2023 e allo US Open lo scorso anno.

Niente da fare per Musetti: avanza Djokovic