Bagnaia asfaltato, Marquez se la ride: “Lo sapevano tutti”

Pecco Bagnaia vive un momento difficile, mentre Marc Marquez vola: per l’italiano nuova delusione, “lo sapevano tutti”

Qualcosa succederà. Pecco Bagnaia si affida alla speranza per vedere la luce in questo periodo sportivamente molto complicato. Il vice-campione del mondo si è ritrovato all’improvviso poco competitivo, lontano anni luce da quel Marc Marquez da quest’anno suo compagno di scuderia.

Una convivenza che si prevedeva difficile per l’italiano, ma non fino a questo punto. Marquez finora ha asfaltato Bagnaia, vincendo quattro gare su quattro e prendendosi la vetta della classifica, lasciando le briciole agli altri. Poche quelle per Bagnaia che fa i conti con un feeling mai nato con la Ducati 25: una problematica che nel team stanno cercando di risolvere, ma che ha fatto pensare ad un possibile ritorno alla moto dello scorso anno, anche se non mancherebbero le controindicazioni.

In attesa di capire come gareggerà l’italiano a Austin, nel paddock si discute di quel che potrebbe accadere nelle prossime gare: si allungherà il dominio del campione spagnolo, o Bagnaia avrà la forza di reagire e di insidiare il fastidioso compagno di squadra? Un interrogativo che sembra avere una risposta chiara per Lucio Cecchinello, ex pilota e proprietario del team LCR Honda.

Bagnaia, Cecchinello non ha dubbi: “Marquez ha qualcosa in più”

L’ex pilota non nasconde la sua ammirazione per Marc Marquez e sottolinea come la vera sorpresa (in negativo) siano stati finora i risultati di Bagnaia, incapace – pur a parità di moto – di riuscire a tenere lo stesso ritmo del rivale.

Cecchinello a ‘Gpone.com’, spiega: “Tutti sapevamo che Marquez aveva qualcosa in più e che salire su una moto competitiva come la Ducati avrebbe fatto la differenza. Meno ovvio – le sue parole – è il dominio chiaro ed immediato su Bagnaia: forse nessuno se l’aspettava“. Un dominio frutto anche delle difficoltà dell’italiano, battuto anche dall’altro Marquez: “Alex si è messo tra i due – ha continuato Cecchinello – mentre ci si aspettava una lotta più serrata tra Marc e Pecco”.

Così non è stato e così, probabilmente, non sarà anche in futuro se è vero quel che dice il patron della LCR: “Vedendo come ha giocato con il fratello, in Thailandia e Argentina, si nota che Marc ha qualcosa in più“. Qualcosa che Bagnaia deve in qualche modo trovare anche dentro di sé e sulla sua moto se vuole tenere viva la lotta per il Mondiale. Altrimenti per Marc Marquez sarà una lunga passerella d’onore.