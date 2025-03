Buone notizie in casa Milan, recupero importante in vista del Napoli!

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo: Santiago Gimenez sarà disponibile per la sfida contro il Napoli. Il centravanti rossonero, reduce dalla vittoria della Nations League Concacaf con il Messico, è rientrato a Milano con un fastidioso dolore alla caviglia. Le immagini televisive lo hanno mostrato zoppicante mentre lasciava il campo, suscitando preoccupazione tra i tifosi. Tuttavia, dopo la valutazione dello staff medico rossonero, la situazione è apparsa meno grave del previsto. Gimenez ha svolto oggi un allenamento individuale e da domani tornerà a lavorare con il gruppo, risultando così arruolabile per la trasferta di domenica sera al Maradona.

Milan, Abraham o Gimenez? Questo è il dilemma…

L’allenatore del Milan, Sergio Conceiçao, dovrà ora decidere chi schierare al centro dell’attacco contro il Napoli. Gimenez è il titolare designato, ma il suo digiuno di gol dura ormai da un mese, e il recente problema fisico potrebbe incidere sulla sua condizione. Dall’altra parte c’è Tammy Abraham, che ha sfruttato la sosta per lavorare intensamente a Milanello e recuperare la forma migliore. Nell’ultima partita contro il Como, Gimenez era partito dal primo minuto, ma a risultare decisivo era stato proprio Abraham, autore dell’assist per il gol di Reijnders. Conceiçao dovrà quindi valutare se affidarsi al suo bomber principale o dare una chance all’inglese.

Non solo Gimenez

Non solo attacco: anche il centrocampo del Milan presenta dubbi di formazione. Due maglie sono in palio tra Youssouf Fofana, Warren Bondo e Ruben Loftus-Cheek. Fofana e Bondo sembrano favoriti, ma il tecnico rossonero stravede per Loftus-Cheek. L’inglese è reduce da un lungo stop, ma potrebbe essere preso seriamente in considerazione per una maglia da titolare. Contro il Como ha giocato solo uno spezzone di gara, e ora resta da capire se sia pronto per partire dal primo minuto già domenica sera contro il suo ex tecnico Antonio Conte.