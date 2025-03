Masters1000 Miami, Fils supera Zverev in rimonta 3-6 6-3 6-4. E Sinner…

Nel cuore dei Miami Open, Arthur Fils ha messo sostanzialmente fine ai sogni di Sasha Zverev di raggiungere Jannik Sinner nel ranking ATP, almeno prima che quest’ultimo torni in campo a maggio per gli Internazionali d’Italia. Il giovane talento francese, numero 18 al mondo, ha sconfitto il tedesco, numero 2 del ranking, con un punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, in un match che ha regalato emozioni forti e che si è concluso in circa due ore. Questa vittoria è un ulteriore passo avanti per Fils, che sta mostrando una maturità sorprendente per la sua giovane età.

Il cammino di Zverev e la sconfitta agli ottavi

Zverev aveva bisogno di vincere ogni torneo ATP da Miami a Montecarlo per sperare di superare Sinner nel ranking.

Tuttavia, la sua corsa si è interrotta agli ottavi di finale del torneo di Miami, dove Fils ha dimostrato di essere più che all’altezza della sfida. Il tedesco ha iniziato il match con fiducia, ma ha subito un calo verso la fine del primo set, e nel secondo Fils ha preso il controllo con un break decisivo. Nel terzo set, Zverev ha provato a reagire, portandosi sul 3-1, ma Fils ha risposto con determinazione, recuperando il break e chiudendo la partita con il punteggio di 6-4. “Sul 3 a 1 per lui ho pensato che il match fosse andato. Poi mi sono detto di provare. Ho giocato il mio tennis, fatto di pressione, per evitare che giocasse il suo“, ha dichiarato Fils dopo la vittoria.

La crescita di Arthur Fils e la crisi di Zverev

Con questa vittoria, Arthur Fils ha consolidato la sua posizione nella top 20, salendo dalla 18esima alla 15esima posizione del ranking ATP, superando Lorenzo Musetti. La sua crescita è evidente: un giocatore giovane, ma con un carattere solido che gli ha permesso di gestire anche i momenti difficili del match. Zverev, invece, esce sconfitto da un periodo difficile. Dopo la delusione agli Open d’Australia contro Sinner, il tedesco non è riuscito a ritrovare la sua forma migliore. La sconfitta a Miami è solo l’ultimo capitolo di una stagione in cui il numero 2 del mondo non è riuscito a fare decolli significativi. La causa sembra essere più mentale che fisica.

Fils ora avanza ai quarti di finale, dove ci sarà anche Matteo Berrettini. Il francese affronterà il giovane talento Mensik in una partita che vedrà confrontarsi due giocatori della “new generation”. Il bilancio finora tra i due è favorevole al francese, con un 1-0.