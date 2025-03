Mondiale per club 2025, la FIFA ufficializza il montepremi più alto di sempre!

Il Mondiale per Club 2025, che si svolgerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, segnerà una nuova era per il calcio internazionale. La FIFA proprio nella giornata di oggi ha ufficializzato quello che sarà il “prize money” della competizione. Il FIFA Club World Cup avrà un montepremi senza precedenti di un miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro), il torneo si presenta come uno degli eventi sportivi più ambiziosi mai realizzati. Le 32 squadre che parteciperanno, tra cui le italiane Inter e Juventus, saranno protagoniste di una competizione che promette di superare ogni aspettativa in termini di spettacolo e solidarietà. Il format è stata concepito per offrire maggiori opportunità economiche e competitive a tutte le formazioni coinvolte.

Il format e l’inizio del torneo

Il Mondiale per Club 2025 sarà la prima edizione ad ospitare 32 squadre, un’espansione significativa rispetto all’edizione annuale dell’ex Mondiale, tornato ad essere Coppa Intercontinentale . La competizione partirà il 14 giugno con la gara inaugurale a Miami, dove scenderà in campo l’Inter di Miami. Le squadre italiane, l’Inter e la Juventus, saranno impegnate il 17 e 18 giugno. La competizione promette di portare al pubblico partite spettacolari. Questo anche e soprattutto grazie alla partecipazione delle squadre più blasonate a livello globale. Inoltre, il club che vincerà il torneo si metterà in tasca un premio da 125 milioni di dollari. Una cifra incredibile che sicuramente invoglierà i partecipanti a dare il massimo per conquistare la vittoria finale del torneo.

Le parole di Infantino sul Mondiale per club

“Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club FIFA riflette il punto più alto raggiunto dal calcio per club e rappresenta il montepremi più alto di sempre per un torneo calcistico, con una fase a gironi di sette partite e un formato a playoff che prevede un possibile premio di 125 milioni di dollari per i vincitori”.

Un montepremi record e la solidarietà globale

Il montepremi di un miliardo di dollari rappresenta una cifra senza precedenti nella storia del Mondiale per Club. A sottolinearlo è stata la FIFA, che ha approvato la somma dopo aver anche previsto che il torneo genererà oltre due miliardi di entrate come indotto. Un aspetto particolarmente significativo di questa manifestazione è il contributo di solidarietà che la FIFA ha voluto introdurre. Oltre infatti al montepremi da record vi saranno ulteriori 250 milioni di dollari. Questi fondi verranno distribuiti con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e il benessere dei club di tutto il mondo. Questo modello di distribuzione equa delle risorse distingue il Mondiale per Club 2025 dalle altre competizioni internazionali, creando un legame più forte tra i club e il movimento calcistico globale.

Queste le parole del numero del calcio mondiale a proposito di questo fondo di solidarietà. “Oltre ai premi per le squadre partecipanti, è stato introdotto un programma di investimento solidale senza precedenti, con l’obiettivo di destinare ulteriori 250 milioni di dollari al calcio per club in tutto il mondo. Questa solidarietà fornirà senza dubbio un impulso significativo ai nostri sforzi continui per rendere il calcio veramente globale. Inoltre, la FIFA non tratterrà alcun finanziamento da questo torneo, poiché tutti i ricavi saranno distribuiti al calcio per club, né attingerà alle riserve della FIFA, che sono destinate allo sviluppo del calcio globale attraverso le 211 Federazioni Membri della FIFA”.