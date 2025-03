Salta il GP del Giappone, clamoroso in F1

Non ci sarà a Suzuka. È già tutto ufficiale: scelto anche chi prenderà il suo posto

Tutto vero, salta il Gran premio di Giappone in programma nel weekend del 4-6 aprile. Sarà per la Formula 1 il terzo appuntamento del Mondiale 2025 che vede in testa la McLaren di Norris con 44 punti. A seguire la Red Bull di Max Verstappen con 36.

E le Ferrari? Si fatica a comprendere lo stato dell’arte in casa Maranello. Hamilton ha stravinto la Sprint in Cina, floppando poi nella gara lunga di domenica. Idem Leclerc. Alla fine, ma per motivi diversi, sono stati squalificati entrambi, con Hamilton che dopo il GP ha smentito il suo team principal Vasseur a proposito della macchina leggermente “alzata di pochi millimetri”.

In classifica le due ‘Rosse’ sono nona e decima: Hamilton ha 9 punti, Leclerc 8. Entrambi lontanissimi già dalla McLaren, nello specifico da Norris.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1 Lando Norris McLaren Punti 44

2 Max Verstappen Red Bull 36

3 George Russell Mercedes 35

4 Oscar Piastri McLaren 34

5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 22

6 Alexander Albon Williams 16

7 Lance Stroll Aston Martin 10

8 Esteban Ocon Haas 10

9 Lewis Hamilton Ferrari 9

10 Charles Leclerc Ferrari 8

11 Nico Hulkenberg Sauber 6

12 Oliver Bearman Haas 4

13 Yuki Tsunoda Racing Bulls 3

14 Carlos Sainz Williams 1

15 Liam Lawson Red Bull 0

16 Pierre Gasly Alpine 0

17 Jack Doohan Alpine 0

18 Isack Hadjar Racing Bulls 0

19 Gabriel Bortoleto Sauber 0

20 Fernando Alonso Aston Martin 0

Formula 1, Toto Wolff non sarà in Giappone. Ecco chi lo sostituirà

Ottimo è stato l’inizio di stagione della Mercedes: Russell terzo con 35 punti, quinto Antonelli con 22. Vedremo quale sarà il livello delle due monoposto nel GP di Giappone, dove la scuderia tedesca con sede nel Regno Unito dovrà fare a meno del suo deus ex machina, Toto Wolff.

Come riporta ‘Formula1.it’, già due anni fa aveva dovuto rinunciare alla sua presenza a Suzuka per via di una operazione al ginocchio. Al tempo venne sostituito da Jerome D’Ambrosio e Bradley Lord. Wolff avrebbe dovuto saltare il Giappone pure nello scorso Mondiale: inizialmente il manager austriaco non avrebbe dovuto esserci, “poi cambiò i suoi piani all’ultimo minuto per non mancare in un momento difficile che la Mercedes stava attraversando con la W15”.

Alla fine, con grande sorpresa, Wolff “decise di rimettersi in viaggio e raggiungere il suo team in Giappone, un gesto che sottolineò quanto fosse importante per lui essere fisicamente presente nei momenti decisivi”. Anche stavolta, come nel 2023, il suo ruolo in pista sarà assunto da Bradley Lord, con Wolff che monitorerà da remoto tutto il lavoro del team.