Sinner stravolto, notizia appena arrivata: Alcaraz fa festa

L’annuncio che smentisce tutti quelli che sostengono non siano in grado di farcela. Certo, a entrambi servirebbe un’impresa

Nulla è impossibile. Nulla è impossibile per Sinner e Carlos Alcaraz, primo e terzo nel ranking ATP e il duo del tennis mondiale, non ce ne voglia Zverev, che incendierà i prossimi anni di uno sport sempre più praticato da ragazzi e ragazze.

Il terzo incomodo potrebbe essere Joao Fonseca, astro nascente del tennis brasiliano. Ma fermiamoci all’altoatesino e al suo collega , nominati da una delle Leggende della racchetta: Rafa Nadal.

Ritiratosi lo scorso 31 ottobre, il maiorchino ha smentito tutti quelli che credono sia impossibile per Sinner e Alcaraz raggiungere i record, innumerevoli, raggiunti dai Big 3: Djokovic, Federer e Nadal stesso.

Nadal incorona Sinner e Alcaraz: “Al di sopra di tutti gli altri”

“Tutti i record possono essere superati – ha detto Nadal, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ – Se lo abbiamo fatto noi, possono farlo anche altri. Questa è la verità”. Il 38enne è uscito allo scoperto sui nomi che, sulla carta, possono raccogliere l’eredità dei Big 3: “In questo momento ci sono due giocatori al di sopra di tutti gli altri, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Nadal ha sottolineato come la sfrenata competizione abbia fatto bene alla sua carriera, come a quelle di Federer e Djokovic: “Noi eravamo in tre, direi per troppi anni, ma credo che abbiamo costruito delle carriere difficili da immaginare proprio grazie alla nostra rivalità, che ci ha costretto a spingerci al massimo delle nostre possibilità. Sono sicuro che i giovani della nuova generazione combatteranno per superarci”.

Difficile, ma ci proviamo, riassumere la carriera pazzesca di Rafa Nadal. Con 22 successi su 30 finali disputate, lo spagnolo è il secondo tennista più vincente nelle prove del Grande Slam: davanti a lui solo Djokovic, a proposito di Big 3…

In carriera Nadal ha conquistato:

14 Roland Garros (record assoluto) ;

; 4 US Open;

2 Wimbledon;

2 Australian Open.

Tra i dieci record straordinari del Re della terra rossa, come evidenzia ‘Ubitennis.com’, c’è anche questo che fa davvero impallidire: Nadal è l’unico giocatore a esser riuscito nell’impresa di vincere almeno un titolo Slam per 10 stagioni consecutive, fra il 2005 e il 2014.

Sinner e Alcaraz possono davvero battere i suoi record e quelli, che non citiamo altrimenti uscirebbe un papiro, di Djokovic e Federer? Qualche dubbio lo abbiamo, più sullo spagnolo che sull’azzurro.