Zanardi, l’appuntamento più toccante: lacrime inevitabili

Un momento commovente che racconta tantissimo della storia dello sportivo e dell’uomo: ecco quando accadrà

Quando si parla di Alex Zanardi, nonostante una carriera costellata da enormi successi, si pensa sempre prima all’uomo che all’atleta. Quando succede questo vuol dire che il tuo esempio sovrasta addirittura quel lato sportivo dove in pochissimi possono dire di esserci arrivati.

D’altronde la forza mentale di Zanardi è un esempio per tutte le generazioni, un modo per raccontare attraverso lo sport il riscatto, anche quando le situazioni che ti mette contro la vita possono sembrare insormontabili, quando è impossibile anche solo affrontarle.

Appuntamento da non perdere: Zanardi protagonista

Come spesso accade, sportivi del genere diventano d’ispirazione anche per film e libri. Come accaduto in “Vittorie Imperfette” di Federico Vergari. L’autore sarà presente i l4 aprile alle 10:30 a Palazzo Caetani di Fondi per parlare della sua opera.

Tra i protagonisti delle biografie c’è per l’appunto anche Alex Zanardi oltre a Marco Pantani, Michael Jordan, Assunta Legnate, Tazio Nuovlari e Novak Dkjokovic. La data della presentazione non è casuale dato che arriva due giorni prima della Giornata Mondiale dello Sport.

Il testo parla di tutte le vicende che accompagnano uno sportivo nella sua carriera: gli infortuni, gli incidenti, la guerra, i traumi, i conflitti interni e tutto il resto. Se nella vita sono viste come cose solamente negative, con il passare del tempo ci si guarda indietro e si vedono tante occasioni di crescita per i protagonisti, capaci di trovare le motivazioni necessarie per rialzare la china.

Tornando all’autore, Federico Vergari è un giornalista freelance che scrive di sport, cultura e attualità. Ha lavorato per l’Associazione Italiana Editori curando ben undici edizioni di “Più libri più liberi”. Collabora con il Salone del Libro, prestigiosissimo appuntamento in quel di Torino, e ha organizzato diverse kermesse.

Oltre a lui, saranno presenti alla manifestazione di presentazione del libro Fabrizio Macaro, assessore allo Sport, così come il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale, il senatore Claudio Fazzone, l’eurodeputato Salvatore De Meo e Gianluca Taddeo, indaco di Formia e presidente del Sistema Bibliotecario del Sud Pontino