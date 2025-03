Bologna, Saputo al veleno: “Deluso da Motta. Fortunati ad aver trovato Italiano”

Joey Saputo, presidente del Bologna, ha parlato senza giri di parole dell’addio di Thiago Motta e del successivo approdo alla Juventus (che lo ha anche recentemente esonerato). In un’intervista a “OmniNews”, il patron rossoblù ha espresso la sua delusione per il comportamento dell’ex allenatore, sottolineando come la decisione di lasciare sia stata unilaterale. Tuttavia, ha anche elogiato Vincenzo Italiano, sottolineando che il Bologna ha trovato un tecnico con i valori giusti.

“Non mi è piaciuto il modo in cui Motta ci ha lasciati”

Saputo ha ribadito con fermezza il suo disappunto per l’addio di Motta: “Non mi è piaciuto come ci ha lasciati, perché è lui ad essere andato via, non siamo stati noi a cambiarlo: io avrei continuato. Non ho apprezzato il suo comportamento, il modo in cui ci ha lasciato e quello di chi lo ha preso: delusione”. Il riferimento alla Juventus è evidente, segnalando un comportamento poco gradito sia da parte dell’allenatore che del club bianconero. Nonostante la delusione, Saputo ha preferito guardare avanti: “Siamo stati fortunati a trovare un allenatore che ha i valori che volevamo”, riferendosi invece al nuovo tecnico Vincenzo Italiano.

Saputo sul Bologna e la corsa Champions: “Siamo orgogliosi, ma la stagione non è finita“

Il presidente rossoblù ha poi parlato del sorprendente cammino del Bologna, attualmente al quarto posto in Serie A e in piena corsa per la Champions League: “Si sta bene al quarto posto, ma la stagione è ancora lunga. Se mi avessero detto ad agosto che a nove giornate dalla fine saremmo stati qui, sarei stato sorpreso. Ma abbiamo lavorato forte per arrivarci”. Anche perché da qui alla fine, dopo la trasferta di Venezia, i rossoblù dovranno affrontare tutte o quasi le squadre della prima parte della graduatoria.

Infine, il patron rossoblù ha evidenziato l’importanza della conoscenza del calcio italiano per le proprietà straniere, rimarcando il valore della stabilità e della continuità nel progetto Bologna.