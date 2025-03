Gravina: “Vogliamo partecipare al Mondiale. Norvegia? Ha già sei punti, ma…”

Al termine del Consiglio Federale odierno ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Giocare contro chi ha già sei punti è un handicap psicologico che non deve condizionare la qualificazione al mondiale della Nazionale”.

“Lo dico con la massima serenità, al mondiale vogliamo partecipare e siamo coscienti di volerci andare sapendo che abbiamo un percorso complesso davanti – ha aggiunto -. La qualificazione non si ottiene solo con la storia e i ricordi ma conquistandola sul campo. E se ci sono carenze tecniche allora serve quella voglia di vincere per arrivare all’obiettivo, voglio rivedere la voglia del secondo tempo contro la Germania”.

Spalletti aveva parlato così alla Rai dopo la sconfitta di Dortmund

La decisione di revocare il calcio di rigore è stata molto contestata.

“Non riesco a vedere dalla panchina, evito le polemiche sull’episodio. La squadra ha reagito bene”.

Il secondo gol subito l’ha fatta arrabbiare?

“Noi avevamo visto che battevano i calci d’angolo veloci. Se non ce la facciamo, poi è giusto subire gol: bisogna fare sicuramente più attenzione”.

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

“Abbiamo sbagliato troppe seconde palle, non siamo riusciti a gestire il possesso palla. L’approccio non è stato buono, mi aspettavo qualcosa di più: eravamo in balia degli avversari, nella ripresa è diventata una partita vera”

A giugno testa per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali.

“Sappiamo cosa fare: state tranquilli che sappiamo cosa fare”.

Malagò: “Onestamente non avevo mai visto un gol come il secondo preso in Germania, ma noi italiani siamo precursori anche in questo (ride, ndr). Ovviamente tutti facciamo il tifo per la nazionale, dispiace per l’eliminazione di ieri ma bisogna iniziare a pensare al prossimo obiettivo che è la qualificazione al Mondiale. “Ho visto nascere questo premio ed è straordinario vedere l’elenco dei vincitori, una lista di protagonisti di grande livello”.