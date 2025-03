Il punto sulla Serie C: tre duelli avvincenti per il rush finale

La Serie C regala sempre emozioni e sorprese. Anche quest’anno c’è molto da stabilire nei tre gironi della terza serie calcistica italiana. Nel girone A il duello è super avvincente e riguarda due squadre venete: il Padova (75 punti) e il Vicenza (74 punti).

Percorso altalenante di entrambe, ma i biancoscudati hanno frenato in modo consistente nelle ultime cinque partite, perdendone tre. Il Vicenza, dal canto suo, nelle ultime sei partite è riuscito a fare 14 punti, riuscendo a stabilirsi proprio a una lunghezza dalla capolista.

Girone B: un altro duello

Un altro duello è quello del girone B. Guida la classifica la capolista Virtus Entella: i punti dei liguri sono 74, alle spalle c’è una Ternana combattiva (70 punti) e che vuole lottare fino alla fine per provare a infastidire la truppa di Gallo. Anche in questo caso si è creato un solco rilevante tra le prime due piazze e il terzo posto.

Girone C: Avellino in spinta

L’Avellino sfiderà domenica il Benevento, provando a incrementare il vantaggio rispetto all’Audace Cerignola, di scena contro il Monopoli (terza forza del campionato). 60 punti per gli irpini, 58 per i pugliesi che non intendono di certo mollare la presa. Rush finale di stagione davvero interessante in Serie C. Il campionato, d’altronde, regala sempre emozioni. E quest’anno non fa eccezione.