Masters1000 Miami, troppa Sabalenka per Paolini: la bielorussa vince 6-2 6-2

La competizione tra Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka al WTA 1000 di Miami ha visto l’azzurra lottare con grinta, ma non riuscire a fermare la macchina da guerra bielorussa. Sabalenka, numero 1 al mondo, ha superato Paolini in due set, con un secco 6-2, 6-2. Un punteggio che, sebbene netto, non rende giustizia alla prestazione dell’italiana, che ha comunque mostrato segni di ripresa dopo un inizio di stagione segnato da problemi fisici. La semifinale raggiunta in Florida le garantisce una risalita al numero 6 del ranking mondiale, ma la strada verso il recupero completo è ancora lunga.

Un debutto stellare per Sabalenka a Miami

Aryna Sabalenka, dopo aver raggiunto per la prima volta la finale del WTA 1000 di Miami, ha dimostrato una forza fisica e mentale straordinaria, che l’ha portata a prevalere su Paolini con un punteggio che, seppur severo, non riflette appieno la qualità del gioco della tennista azzurra. La bielorussa, alta un metro e 82 e dotata di una potenza pura, ha mantenuto il controllo del match sin dal primo set. La sua prestazione è stata quella di una campionessa in costante crescita, pronta a puntare al titolo finale. Con questo successo, Sabalenka si prepara ora ad affrontare la sua prossima avversaria, che potrebbe essere Alex Eala, la giovane promessa filippina che ha sorpreso tutti eliminando Iga Świątek, oppure Jessica Pegula.

Paolini verso la stagione sulla terra

Nonostante la sconfitta, Jasmine Paolini può guardare al futuro con ottimismo. La semifinale raggiunta a Miami le permette di risalire al numero 6 del mondo, un traguardo che le dà fiducia per la prossima parte della stagione. I problemi fisici che l’avevano bloccata all’inizio dell’anno, come la distorsione alla caviglia destra rimediata a Dubai, sono ormai alle spalle. Paolini può concentrarsi sul suo tennis, con la consapevolezza che la stagione sulla terra potrebbe portarle nuove soddisfazioni. In particolare, l’azzurra avrà molti punti da difendere, a partire dalla finale del Roland Garros, ma la sua fiducia nel gioco è tornata.