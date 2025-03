Milano Cortina 2026 e Technoalpin: siglata la partneship in vista del grande evento sportivo invernale

La Fondazione Milano Cortina 2026 e TechnoAlpin hanno siglato un accordo di partnership che ufficializza l’ingresso dell’azienda di Bolzano nel progetto delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. TechnoAlpin sarà Official Supporter dei Giochi Invernali italiani. La condivisione di principi fondamentali e la fiducia nei valori dello sport sono gli elementi che hanno avvicinato le due realtà in una partnership strategica in vista di Milano Cortina 2026.

Fondata nel 1990, TechnoAlpin è leader mondiale nella produzione di impianti per l’innevamento. Negli ultimi anni si è distinta a livello internazionale in occasione di grandi eventi sportivi, grazie alla costante ricerca di innovazione tecnologica e alla qualità dei suoi prodotti, tutti realizzati a Bolzano. TechnoAlpin è considerata un punto di riferimento per una vasta rete di clienti nell’industria degli sport invernali, dove la neve tecnica contribuisce a garantire condizioni ottimali durante tutta la stagione.

Con la firma dell’accordo, TechnoAlpin debutta nel mondo Olimpico e Paralimpico come partner, nello specifico come Official Supporter. Un passaggio significativo per l’azienda che desidera ampliare la propria visione e abbracciare i valori Olimpici e Paralimpici. Da sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei suoi prodotti, TechnoAlpin crede fermamente nel rispetto per l’ambiente. Uno dei suoi principali obiettivi è sviluppare tecnologie a basso consumo energetico e idrico per ridurre l’impatto degli impianti di innevamento. Tutti i generatori di TechnoAlpin producono neve con aria e acqua e non prevedono l’utilizzo di additivi chimici.

Partner e fornitori con comprovata esperienza permetteranno al Comitato Organizzatore di offrire alle atlete e agli atleti di tutto il mondo impianti sportivi eccellenti e sicuri. “Siamo lieti di accogliere TechnoAlpin come nuovo partner di marketing di Milano Cortina 2026″, ha dichiarato Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026. “La forte attenzione all’efficienza energetica e all’innovazione tecnologica sono gli elementi che rendono gli impianti di TechnoAlpin tra i migliori al mondo e che ci consentono di instaurare una collaborazione fondata sulla condivisione di valori e visioni. Leader nel settore degli eventi sportivi di alto livello, grazie alla sua comprovata esperienza nell’industria dell’innevamento tecnico, TechnoAlpin diventa un alleato prezioso nell’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026”.

Erich Gummerer, CEO TechnoAlpin: “TechnoAlpin è orgogliosa di essere Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, soprattutto perché si svolgeranno, quasi letteralmente, in casa. In qualità di leader nell’innovazione della tecnologia di innevamento, forniamo le soluzioni più moderne per garantire condizioni di neve perfette per le competizioni. La nostra lunga esperienza e il nostro impegno per la massima qualità ci rendono un partner affidabile per i grandi eventi. Questa partnership sottolinea non solo il nostro know-how tecnologico, ma anche il nostro impegno per soluzioni sostenibili ed efficienti che soddisfano i più alti standard dello sport internazionale”.