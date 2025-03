Pazzesca Pellegrini, si rimette in gioco: l’annuncio fa scalpore

Federica Pellegrini è pronta a tornare in pista nello sport: l’annuncio arriva con un po’ di anticipo e fa scalpore

Se è chiamata la ‘Divina’ un motivo ci sarà. Per chi non la conoscesse basta andare a sfogliare il palmares di Federica Pellegrini, autentica fuoriclasse del nuoto italiano e mondiale, la regina della vasca fin quando ha fatto dell’acqua la sua vita.

Ora le priorità sono cambiate: da un anno e qualche mese è mamma della piccola Matilde ed è normale che le esigenze e i programmi siano diversi. La Pellegrini in versione mamma è una donna che non vuole sottrarre del tempo alla sua piccola, ma non vuole neanche condizionarne le scelte: “Non tifo perché diventi una campionessa – le sue parole in un’intervista a ‘Chi’ –, ma perché si innamori dello sport“.

Una differenza sottile, ma che per le Pellegrini esiste, anche se aggiunge: “Poi spesso capita che, se ti innamori di qualcosa, pian piano i risultati arrivano“. Lei dello sport è sempre stata innamorata, lo ha scelto come professione di vita ed anche ora che non gareggia più non ha abbandonato quel che è stata la sua vita: così è membro del Comitato Olimpico internazionale ed sta anche per aprile un’accademia di nuoto professionale, la Fede Academy.

Pellegrini e la presidente Cio: “Tra dieci anni”

Insomma il cordone ombelicale con il nuoto non è stato tagliato e lo sport farà sempre parte della sua vita e, chissà, un giorno non possa ripetere il percorso di Kirsty Coventry, ex nuotatrice come lei e da poco eletta presidente del Cio.

Un’elezione che non può che aver fatto piacere a Pellegrini che a riguardo nell’intervista afferma: “È un’elezione che ha una forte valenza simbolica. Tra l’altro Kirsty è una nuotatrice, fra me e lei ci sono solo cinque anni di differenza, ha fatto una carriera incredibile. In rapporto a quando ha smesso di nuotare – sottolinea l’ex campionessa – , sono passati veramente pochi anni perché raggiungesse la vetta, sono contenta per lei“.

E se pensa di ricalcarne le orme, Pellegrini rimanda tutto di qualche anno: “In questo momento la priorità è mia figlia, tra dieci anni chissà“. Intanto si gode la piccola Matilde, insieme al marito Mario Giunta, prepara la sua Academy e rimanda i progetti di impegno politico di qualche anno. Ma il nuoto, per lei, sarà sempre casa e a casa, dopo tanto stare lontano, si ha voglia di tornare.