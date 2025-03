Schumacher, notizia ufficiale: situazione compromessa

La decisione ufficiale e definitiva riguarda il pilota tedesco sette volte campione del mondo: ecco cos’è successo

Quando parliamo di Michael Schumacher è impossibile non menzionare i tantissimi record del pilota tedesco. Quello più significativo riguarda il numero di titoli mondiali vinti ovvero ben sette, al pari con Lewis Hamilton. Di questi sette, cinque sono arrivati consecutivamente e anche questo rappresenta un primato unico (Verstappen è attualmente a quattro).

Schumi è arrivato per dodici volte sul podio della classifica finale del Mondiale e, a proposti di podi, ha collezionato diciannove piazzamenti consecutivi tra i primi tre in gara, dal GP degli USA del 2001 a quello del Giappone dell’anno successivo. E poi ancora il maggior numero di giri veloci in gara (77) e almeno un giro veloce a stagione per ben 15 anni. Insomma, parliamo di un pilota che ha letteralmente riscritto la storia della Formula 1.

Schumacher, ora è in bilico: la situazione

Però è risaputo che i record sono fatti per essere battuti, che piaccia o meno. Lewis Hamilton è quello che nella storia recente si è conquistato in pista il maggior numero di record e ancora oggi lo si può trovare a pari merito con Schumacher in più di una voce.

Tra queste, come abbiamo menzionato, c’è il primato relativo al numero di stagioni consecutive con almeno un giro veloce in gara. Sebbene ormai non valga più come punto addizionale in classifica, il “giro veloce” ha sempre il suo fascino, anche solo per statistica.

Hamilton e Schumacher sono a pari merito a quota 15 dunque per Lewis non dovrebbe essere un problema superarlo, anzi: il britannico avrebbe già tecnicamente strappato il primato al tedesco nell’ultimo Gran Premio vale a dire quello della Cina.

Come tutti sappiamo però entrambe le monoposto Ferrari, sia quella del 7 volte campione del mondo che di Charles Leclerc, sono state squalificate (insieme a Pierre Gasly) e dunque tutto ciò che era stato ottenuto in quel GP è stato gettato alle ortiche.

Compreso quel giro veloce che avrebbe reso meno amara la domenica di Hamilton, nel weekend che lo aveva visto per la prima volta vincere in Ferrari in occasione della Gara Sprint. Nel complesso poco male dato che ci sono ancora 22 Gran Premi a disposizione per ottenere un altro record.