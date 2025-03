Trema la Serie A, scandalo scommesse: comunicato UFFICIALE

Hanno già ammesso le proprie colpe: “Falsificato le statistiche delle partite per vincere le scommesse”

Nuova bufera scommesse nel mondo dello sport italiano. Nel calcio? Vi spiazziamo, stavolta il calcio non c’entra un bel fico secco.

Lo scandalo scommesse riguarda sì la Serie A, ma quella del basket nostrano. A farlo scoppiare ci hanno pensato ‘Le Iene’, famoso programma di inchiesta e intrattenimento in onda su Italia 1. “In alcune partite della Serie A italiana di Basket sarebbero stati assegnati, ad alcuni giocatori, degli assist e dei rimbalzi inesistenti“, si legge nell’apertura della nota ufficiale de ‘Le Iene’ girata prima del servizio, trasmesso nella puntata di martedì 25 marzo.

Nel mirino lo Scafati Basket, anche se non è l’unica squadra implicata in questa brutta vicenda: “Si tratta di una svista? No, perché in realtà gli addetti alle statistiche, usati dalla società di Scafati Basket quando gioca in casa, l’avrebbero fatto volontariamente per far vincere delle scommesse”.

Nel servizio di Stefano Corti tutta “la ricostruzione di quanto emerso finora”. Tra gli scommettitori – sottolineano ‘Le Iene’ e come si vede poi nel servizio mandato in onda – ci sarebbe anche l’addetto stampa della squadra. Il presidente della Givova Scafati Basket, Alessandro Rossano, ha respinto ogni accusa di coinvolgimento e allontanato i diretti interessati. Ma non sarebbe l’unica società al centro della vicenda”.

Scandalo scommesse, spunta anche il Napoli Basket: “L’addetto alle statistiche ha rinunciato al suo incarico”

“Hanno falsificato le statistiche delle partite di basket di Serie A, per vincere le scommesse!”. Queste sono le parole della fonte anonima de ‘Le Iene’, il dipendente di una società di scommesse accortosi della truffa.

Lo Scafati Basket non è l’unico team di Serie A ‘coinvolto’ in questo giro di scommesse. C’è anche il Napoli Basket, il quale come Scafati ha prontamente allontanato il proprio addetto alle statistiche – da cui ha preso le distanze – dopo che lo stesso ha ammesso le proprie responsabilità.

A seguito della segnalazione ricevuta dalla Lega basket e della successiva convocazione da parte della Procura Federale, afferente ad alcune rilevazioni statistiche errate relative a due gare del campionato in corso, la S.S. NAPOLIBASKET S.r.l. si è immediatamente attivata onde verificare le circostanze segnalate con l’addetto alle Statistiche gara, non tesserato per il Club. Lo stesso, nell’ammettere la propria esclusiva responsabilità personale per l’alterazione di alcune statistiche delle suddette n. 2 gare, ha rinunciato immediatamente al suo incarico”.

La sensazione è che la vicenda non si sia chiusa qui, anzi che lo scandalo possa espandersi a macchia d’olio terremotando davvero il basket italiano.