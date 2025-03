Ancora molestie, denuncia choc: tennis sconvolto

Ennesimo evento spiacevole nel mondo del tennis: brutto episodio, coinvolta la tennista numero 2 al mondo.

Per la seconda volta in poco tempo, il mondo del tennis è stato sconvolto da un evento spiacevole che ha coinvolto emotivamente un po’ tutto l’ambiente. Questa volta è stata presa di mira Iga Swiatek. Il secondo caso dopo il brutto episodio di qualche settimana fa in cui, suo malgrado, è stata protagonista Emma Raducanu quando durante il cambio campo di un match a Dubai, è scoppiata in lacrime alla vista di uno stalker sugli spalti che la tormentava da tempo e si nascondeva dietro la sedia dell’arbitro in attesa che l’uomo abbandonasse la struttura.

La numero 2 al mondo stava svolgendo il proprio allenamento a Miami quando un 40enne di origini polacche ha iniziato a rivolgersi in maniera feroce nei confronti di Iga Swiatek. Secondo quanto riportato da “Super Express Sport”, il soggetto incriminato ha pronunciato delle frasi ingiuriose nei confronti della madre di Iga e della sua psicologa Daria Abramowicz.

Choc nel tennis: ennesimo episodio, offese ad Iga Swiatek

L’autore di questo atto vergognoso, infatti, ha iniziato a pronunciare numerose offese a gran voce. Inoltre, lo stesso, sul proprio account “X”, successivamente disattivato, ha riportato il video che lo ha incastrato. In quest’ultimo si poteva ascoltare: “Ehi Iga, chiama tua madre. Iga, quando farai pace con tua madre? Daria corre con l’acqua, come un cane addestrato”.

Parole che si sono sommate ad altre ben più pesanti e che hanno indignato il web e non solo. Un altro avvenimento davvero molto crudo e del tutto fuori luogo. Un atto da condannare severamente per evitare che possa ripetersi nuovamente nel tempo. Rispetto a ciò, si è espressa anche Daria Sulgostowska.

Quest’ultima è la responsabile delle relazioni pubbliche di Swiatek ed ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media polacchi. Inoltre ha ringraziato chi in questo momento sta supportando la tennista e cercando di risolvere la situazione.